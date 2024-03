Desayuno Coviar: Anabel Fernández Sagasti criticó el discurso de Javier Milei y fulminó a Alberto Fernández

Comenzó la Vendimia en Mendoza y con ella una nueva edición de la Visión Estratégica de la Vitivinicultura Argentina - Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), el evento institucional de mayor relevancia para la vitivinicultura argentina, una actividad presente en 18 provincias del país. MDZ Radio 105.5 FM transmite en vivo el Desayuno de la Coviar 2024 que se desarrolla en las terrazas del Park Hyatt en la Ciudad de Mendoza.

El evento cuenta con la fuerte presencia de funcionarios nacionales y provinciales. La primera en pasar fue la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. La legisladora hizo una crítica sobre el discurso que brindó el presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

Sagasti advirtió que "es constitucional que venga el presidente todos los primeros de marzo a abrir las sesiones ordinarias. Es muy interesante escuchar al presidente por más que no coincido con muchos de sus dichos, es interesante saber por dónde va a ir el rumbo de la Argentina".

"No hubo ninguna medida para el terrible de situación que estamos pasando todos los argentinos. No hubo una medida que alivie al pueblo. El llamado al pacto en Córdoba me parece que más que un llamado a un acuerdo es un contrato de adhesión", agregó analizando los dichos del presidente.

En la misma línea, expresó que "confirmó lo que veníamos diciendo del apriete, el toma y daca con los gobernadores respecto de la ley de Bases. Desde las provincias debemos decir que los fondos es dinero que nos pertenece, no es que pedimos algo que no nos corresponde, está en el presupuesto nacional. Me parece que se perdió una gran oportunidad para empezar de nuevo".

"Él dice que no necesita al Congreso, va a hacer todo por DNU. Estamos con un problema institucional, pero sobre todo estamos con un conflicto económico y social profundo".

Anabel Fernández Sagasti.

Anabel Fernández Sagasti opinó que "fue un discurso de campaña, no tuvo una estructura de convencimiento".

Además, sostuvo que "Mendoza tiene una gran oportunidad, nuestra provincia es una de las más perjudicadas por la eliminación de la coparticipación. Nos tenemos que aliar con Chubut y Ciudad de Buenos Aires porque somos las tres provincias más perjudicadas por esta medida. Tenemos que pensar una compensación para nuestras provincias".

"Javier Milei tiene una base de apoyo bastante amplia dentro de la población, pero sino cambia la situación económica eso es muy frágil. Hay que ver cuánto aguanta la gente, no me parece racional pedirle a la población que aguante. No sé hasta cuándo podremos aguantar", mencionó la mandataria.

El presidente de la Nación apuntó contra "los jinetes del fracaso", apuntando contra dirigentes del kirchnerismo. Sagasti comentó que "esto es blanquear quién es la oposición, es una táctica política. Él siempre supo que el peronismo iba a ser la oposición, eso es lo que incomoda al radicalismo. Es una táctica política, es lo mismo que hacia Mauricio Macri".

Por último, se refirió al escándalo de los seguros que envuelve al expresidente Alberto Fernández: "Tiene que investigar todo la Justicia. Me llama la atención que Alberto Fernández siempre le eche la culpa a alguien más, y siempre es una mujer, ya sea Fabiola o ahora la secretaria".