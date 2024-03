Planes: el Gobierno habla de "corrupción en blanco" y va por los "comodines"

"Son delincuentes, deberían estar presos, Fernando Navarro y Pérsico saben que si esto crece van en cana, es un hecho, hicieron corrupción en blanco y ahora no saben cómo correrse, el caso de Grabois es más complejo porque no puso la firma, pero se llevó miles de millones dólares". Es el diagnóstico de Javier Milei, lo afirma en off the record un secretario de estado que tuvo acceso a la documentación que tienen pensado usar para ir a la justicia. Saben que ese accionar es patear un panal indómito, pero creen que es parte de la toma de conciencia de la opinión pública sobre la corrupción que hubo en materia de asistencia social durante el kirchnerismo.

La "corrupción en blanco" que tiene comprobado el ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello es esencialmente el envío discrecional y abultado sin motivo por parte de Emilio Pérsico a la Federación Evita y Cooperativa La Patriada siendo secretario de estado de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Lo mismo corre para Fernando Navarro, empresario gastronómico de la zona de Puerto Madero, que administró sólo del INAES, el organismo que nuclea cooperativas, más de 2.500.000.000 pesos otorgados por Alberto Fernández. Pero el escándalo es mayor y remite a la actividad privada.

Lucha. Quita de planes sociales y protesta en calle.

La falta de legitimidad de los líderes sociales es tal, que a fin de año hubo una reunión entre Sandra Pettovello con funcionarios del ministerio y líderes sociales. La tensión fue total. Las segundas líneas continuaron hablando hasta que en noviembre les aseguraron que las calles hervirían si no se abonaba rápido el dinero provisto para Navidad. Y no se pagó. También se amenazó con regar las calles de protestas si no se pagaba el mes de diciembre durante diciembre y no el cinco de enero como correspondía cada mes vencido, como se hacía habitualmente. No se pagó. El Gobierno descubrió entonces que el know how estaba listo, había que asistir directamente a los que necesitaban comida, pero evitar y sacar del medio a todos los intermediarios.

Fernando Navarro tiene muchas empresas, casi todas como se llaman habitualmente "fantasmas", donde reinan los juicios laborales, la nula actividad económica, empresas sin facturación, con facturación millonaria, todo es normal en el mundo Navarro, que administra Le Blé, tal vez la confitería más exclusiva de Puerto Madero, a pesar de ser un militante de izquierda. Tal es así, que Transportadora Patagónica logró el récord de 32 juicios laborales llevados a delante por el propio ministerio de Trabajo, según confirmó el portal realpolitik.com.ar.

El Gobierno cree que los envíos no sólo tienen una complicación moral, lo que lo pondría dentro de lo objetable en el debate pero por fuera de la ilegalidad, sino un delito. Estar de los dos lados del mostrador, es decir, secretario de estado y líder del Movimiento Evita, puede estar siendo analizado por Sandra Pettovello para concluir una estafa que se llevó a cabo financiando actividades partidarias o militancia territorial en distintos puntos del país con fondos públicos para cooperativas que se suponen independientes. Si así fuera, el mal desempeño de funcionario público y la malversación de fondos son el puntapié inicial que afrontará Fernando Navarro, amigo personal del ex presidente Alberto Fernández.

Calles. Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero.

El temor que hay en un sector del Gobierno es que la realidad salpique también a la gestión de Cambiemos y que el búmeran termine perjudique al propio Javier Milei. "Cuando la justicia empieza a tomar denuncias, empieza a preguntar, y nadie sabe dónde terminan las preguntas, hay que saber dónde poner la línea de corte". En Comodoro Py no hay una mirada orgánica sobre el tema, los jueces son autónomos, no como tiempos de Néstor Kirchner, donde nadie se planteaba denunciar en un lugar donde el poder estaba concentrado y digitado prácticamente siempre desde Casa Rosada.

Sandra Pettovello quiere avanzar con cautela, Javier Milei quiere ir a fondo. El Gobierno necesita una causa que permita el primer hecho de combate a la corrupción y que sirva de argumento para avanzar. La caja de los planes sociales es ahora chica, digital, auditada y por cuenta gota. El 90% casi del presupuesto se destina a Tarjeta Alimentar en su nueva versión y las infancias sostenidas desde la Asignación Universal por Hijo, por lo que considera Milei que es el motivo concreto por lo que las calles están vacías de tensión social.