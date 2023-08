Un funcionario del Gobierno confesó qué opinan desde el FMI sobre Javier Milei

Fernando "Chino" Navarro apuntó contra Javier Milei en torno al primer contacto que mantuvo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reveló una charla que mantuvo con un miembro del organismo, sin mencionar quién era, quien supuestamente le compartió una cruda mirada sobre el candidato a presidente de La Libertad Avanza.

“Se reunió hace unos días con el FMI y un integrante de la delegación me comentó, preocupado, que no hay relación entre lo que dice y la realidad, que está fuera de la realidad”, aseguró el funcionario en diálogo por La Red.

Los dichos del dirigente del Movimiento Evita se dan tras la reunión del viernes que llevó adelante el candidato libertario con el organismo financiero internacional. "El Fondo Monetario Internacional no debería tener problemas con el programa que nosotros hemos planteado, básicamente porque nosotros proponemos un ajuste fiscal mucho más profundo que el que ellos plantean", había remarcado el diputado días atrás.

Sobre Milei, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario sostuvo que no lo conoce y que solo lo vio "dos veces" en su vida. "Me pareció correcto, pero las ideas las va modificando constantemente. Me preocupa lo que dijo (Carlos) Pagni, si está preparado para gobernar este país”, añadió en modo de alerta.

Navarro hizo así referencia a las afirmaciones del periodista, que consideró que el aspirante a presidente conlleva un cierto nivel de “fragilidad” que podría perjudicarlo en un eventual gobierno. “Milei tiene que demostrar que no tiene un problema de estabilidad emocional”, subrayó Pagni.

Por otro lado, Navarro señaló que el objetivo del oficialismo es poder "escuchar" a la gente ya que así serán "más útiles en la campaña". Y agregó: "Hay un cambio de clima, de época, una forma de hacer política que está cambiando. Sin desmerecer el 30%, Milei no ganó abrumadoramente”.

"El peronismo está trabajando, todos ponen la cara, algunos más, otros menos. Nadie niega que la elección de Milei fue importante. Cuando llegue la elección trabajaremos y redoblaremos los esfuerzos”, cerró.