El Gobierno le sacó el nombre "Néstor Kirchner" a un importante edificio: cómo pasará a llarmarse

En otro paso hacia la batalla cultural, el Gobierno de Javier Milei decidió cambiar el nombre de las oficinas donde se desempeña el ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. De esta forma, la "Casa Patria Grande Néstor Kirchner" pasará a llamarse la "Casa Patria Libertad".

El cambio de nombre había sido anunciado por Marcelo Basilotta, director del organismo, en enero pasado. Sin embargo, la medida se oficializó a partir del 26 de febrero con el nombramiento de Basilotta, de acuerdo con el Boletín Oficial, donde se publicó el decreto 128/24.

En esa línea, la casona ubicada en Carlos Pellegrini y Juncal ya muestra una placa con el nuevo nombre: Casa Patria Libertad, que imita la estética azul y blanca de los logos de Presidencia y la Casa Rosada.

La medida impulsada por el oficialismo forma parte de un proceso de "deskirchnerización" de edificios públicos, donde otras instituciones se encuentran en la mira.

Hasta el momento, el Centro Cultural Kirchner (CCK) mantendrá su nombre, aunque hay intenciones de referirse al organismo utilizando las siglas CCK en lugar del apellido Kirchner.

En medio de estas transformaciones, se destaca la resistencia de la sociedad civil. Cerca de 500 vecinos han iniciado una petición para que Pettovello traslade su oficina, argumentando que las manifestaciones en el área han generado malestar en la comunidad.

Unas semanas antes, Victoria Villarruel había impulsado una medida similar que involucraba al exmandatario, al mandar a retirar un busto de Néstor Kirchner que estaba en el hall del edifico de la Cámara alta.

"Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios. Simplemente por esa razón", argumentó.