Alfredo Cornejo reconoció que Mendoza tiene "altos niveles de inseguridad" y pidió redoblar esfuerzos para prevenir delitos

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, habló en el marco de la Apertura del Año Judicial 2024, un acto celebrado en el Auditorio Ángel Bustelo, este lunes por la tarde. Allí, afirmó que los niveles de inseguridad en Mendoza son "altos" y pidió redoblar esfuerzos para prevenir delitos menores como arrebatos, entraderas, robos de ruedas, entre otros, que "desgastan diariamente la confianza ciudadana en la Policía y el Poder Judicial".

"Tenemos altos niveles de inseguridad, aunque algunos quieren compararnos con un cantón suizo... Vivimos en la Argentina, con su deterioro social y económico. Tenemos que pulir todos los procedimientos penales y hacer a una Policía mucho más profesional a la hora de la represión del delito y de la prevención del mismo. Si sumamos a los municipios a la prevención, que muchos de ellos ya forman parte del trabajo diario, y si mejoramos el proceso penal estoy seguro que bajaremos los delitos de arrebatos, entraderas y tantos otros que desgastan la confianza ciudadana en la Policía y el Poder Judicial. Tenemos que hacer ese trabajo", precisó el Cornejo en su intervención.

"Una de las funciones sustantivas del Estado provincial es la prevención del delito y la represión del mismo cuando haga falta. La prevención y represión tienen que ver con tareas del Estado. Pero no sólo del Ejecutivo, que tiene el arma más relevante -que es la Policía. El fuero penal es tan responsable como el Poder Ejecutivo a la hora de construir mayor seguridad. Hemos trabajado en forma en conjunta obteniendo resultados categóricos. Por ejemplo, la baja sustantiva de homicidios y el esclarecimiento de los mismos. Hemos trabajado muy bien con el Ministerio Público Fiscal y con la mayoría de los jueces penales de la provincia", comentó frente a la presencia de los siete ministros de la Suprema Corte.

"Todas las reformas de estos años fueron aprobadas en la Legislatura. Tuvieron resistencias y dudas, como con todas las reformas. Esas resistencias fueron vencidas con una deliberación pública racional y adecuada a los tiempos democráticos. Luego, las reformas deben ser gestionadas por actores de carne y hueso con -obviamente- el liderazgo de la Corte, pero también en los distintos estratos del Poder Judicial tuvo dificultades para llevarla a la práctica. Hoy podemos ofrecer que en todos los fueros estamos mejor en números que hace 10 años atrás. Es un logro conjunto que nadie podría atribuírselo desde la esfera política o un poder del Estado en particular", señaló el gobernador.

"Quedarnos con ese diagnóstico puede mostrar nuestro conformismo en un clima que no es el más adecuado. Hay un gran deterioro social y económico. Convivimos con un panorama desolador y una demanda inmensa sobre los poderes del Estado con un malestar ciudadano que es caldo de cultivo de los peores populismo. Siempre es fácil echarle la culpa a la Justicia de temas que son atribuibles al funcionamiento de la sociedad. No queremos caer en ese discurso fácil, pero sí creemos que no debemos detenernos en lo hecho hasta aquí, sino proyectar lo que viene para adelante", sostuvo Cornejo.

Mercedes Rus, Alfredo Cornejo y Hebe Casado. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Por otro lado, se refirió a "una serie de trámites que todavía son lentos en el Poder Judicial" y "procedimientos que no están a la altura de los tiempos y de la efectividad". En ese sentido, indicó: "Quiero agregar algunos que son sensibles socialmente: es altísima la cantidad de estafas que no son sancionadas en tiempo correcto. Creo que debe ser una tarea en conjunto entre Ejecutivo y el Poder Judicial. Y acercar mecanismo legislativos -si hace falta- para bajar esa tasa altísima. La estafa tiene que ver con lo moral. Es un deterioro de la convivencia, pero también del clima de negocios".

También subrayó "la sensibilidad lógica que tenemos muchos de los que nos dedicamos al servicio público de que tengamos más de 600 chicos que esperan una adopción. Necesitamos acelerar ese proceso. Creemos que podemos mejorar esa tarea. Estos hogares, gracias al deterioro social, cada vez tienen más niños con tutelas a cargo del Estado. Esa tutela, cuando la determina un juez, muchas veces es lavarse las manos. Tenemos que asignar responsabilidades específicas a esa tutela y lo ideal es que rápidamente haya una familia".

