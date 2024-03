Pilotos en pie de guerra por los cuestionamientos a "Aerolíneas Mendocinas"

Desde el año 2018 en Mendoza existe una empresa aeronáutica estatal. En los pasillos de Casa de Gobierno la conocen como "Aerolíneas Japaz" por el apellido de su presidente, Marcelo Japaz, pero su verdadero nombre es Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (Aemsa). Su presupuesto asciende a 6 mil millones de pesos y, además, el propio Estado la contrata para que preste el servicio de lucha antigranizo. Luego de que el Ieral-Fundación Mediterránea sugiriera la conveniencia de evaluar su privatización, los pilotos de los cuatro aviones Piper Cheyenne II salieron a defender la compañía y la existencia de mitigación de granizo mediante la siembra de yoduro de plata en las nubes. Pero, también, dijeron que detrás de la embestida contra Aemsa están las empresas de tela antigranizo y algunos políticos vinculados a ellas.

"Esperemos la dirigencia política se despierte y terminen con los representantes de la vieja política como lo son Luis Petri y Carolina Losada que parece se olvidaron que los votaron para solucionar los problemas y no para hacer negocios", disparó en las redes Nicolás Capella, secretario del interior de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

El gremio habla en representación de los 27 pilotos que tiene Aemsa para volar los cuatro aviones que se utilizan en el sistema de lucha antigranizo. El motivo por el que cargan contra Petri es que el actual ministro de Defensa pidió la extinción del sistema de lucha antigranizo cuando era precandidato a gobernador el año pasado. Para Luis Petri, el costo es elevado y la efectividad es dudosa, por lo que sería conveniente usar el dinero para financiar la colocación de tela antigranizo. Es allí donde arranca la teoría conspirativa de los pilotos, quienes aseguran que la tela antigranizo la vende la empresa Agrinet que pertenece a la familia de la senadora nacional Carolina Losada.

"Luis Petri hace tiempo que viene insistiendo con la idea de prescindir del sistema de mitigación de granizo con aviones en Mendoza, para hacer negocios y darle todos los fondos a la familia de su amiga Carolina Losada. Una de las dueñas, junto a sus hermanos, de la fábrica de malla antigranizo Agrinet", denuncian en las redes y suman al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu en la supuesta operación comercial.

Pero en realidad, lo que se discute no es si se debe contar o no con el sistema de lucha aérea. El punto que se cuestiona es si debe la provincia contar con una empresa estatal vinculada a ello. Durante años funcionó la lucha antigranizo sin que existiese Aemsa y la empresa que surgió con el objetivo de solventar gastos se terminó convirtiendo en un salvavidas de plomo. No sólo no se abarató el sistema, sino que se volvió más costoso.

Los aviones siempre fueron de la provincia y se contrataba a los pilotos para prestar el servicio. Ahora se cuenta con una planta de 27 pilotos durante todo el año cuando el periodo de tormentas solo se extiende entre octubre y abril. Además se montó una costosa estructura administrativa y de planta con el objetivo de que la empresa estatal les diera otro uso a los aviones durante el resto del año, pero el objetivo no se cumplió. La empresa estatal no cumplió con ninguno de los objetivos para los que fue creada.

Cuando se pidió su creación se dijo que representaría un ahorro porque se utilizarían los aviones para control de plagas y que incluso generaría ingresos prestando servicios privados como taxi aéreo. No ocurrió y desde el sector privado la empresa Aerotec se quejó de que si se concretaba esa posibilidad sería una competencia desleal por las facilidades que tendría Aemsa.

Para los pilotos de APLA el verdadero motivo por el que se critica a Aemsa no es su costo sino el negocio detrás de la malla antigranizo. Incluso, cargan contra científicos que discuten la efectividad del sistema de lucha antigranizo y los medios de comunicación que replican sus argumentos.

"Se ha realizado una costosa campaña en medios provinciales y nacionales para intentar desacreditar la mitigación de granizo con aviones", subrayan los pilotos nucleados en APLA.