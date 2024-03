Echaron a dos trabajadoras del Notti que falsificaban certificados médicos

El Gobierno de Mendoza echó a dos empleadas del Hospital Pediátrico Humberto Notti por presentar certificados médicos falsos para justificar inasistencias al trabajo. Tras un sumario administrativo determinaron que las agentes presentaron documentos con firmas apócrifas.

A través del Decreto Nº 1430, firmado a mediados de 2023 por el entonces gobernador Rodolfo Suarez pero publicado este viernes en el Boletín Oficial, se aplicó la sanción de cesantía a las agentes estatales Fedra Elizabeth Dardanelli y Belén Deolinda Juarez, quienes desempeñaban tareas en el Hospital Notti.

El director ejectuvo de ese nosocomio fue quien solicitó iniciar un sumario administrativo a las dos trabajadoras, por haber presentado presuntamente certificados médicos falsos ante Medicina Laboral para justificar inasistencias.

La instructora sumarial a cargo de la investigación concluyó que “las firmas puestas al pie de los certificados presentados por las agentes Juarez y Dardanelli son apócrifas, por lo que dichos certificados efectuados para justificar ausencias en sus puestos de trabajo, resultan falsos, faltando a la verdad real, generando una pérdida de confianza, una injuria a sus superiores y una acción dolosa”.

En este sentido, aconsejó aplicar la sanción de cesantía a ambas trabajadoras, aunque la Honorable Junta de Disciplina mayoritariamente había sugerido sancionarlas con 30 días de suspensión, aduciendo que no se observa en la pieza administrativa el término de duración de los certificados.

De todas maneras, la opinión de este organismo no es de carácter vinculante por lo que las autoridades provinciales determinaron que correspondía cesantear a las agentes Dardanelli y Juarez, “en razón de lo establecido en la Ley Nº 9103 Título 1- Régimen Disciplinario Arts. 1 y 5 inc. b), el Decreto Ley Nº 560/73, Arts. 14 inc. f) y 13 incs. a) y b) y la Ley Nº 6015 y su modificatoria Ley Nº 8772”.

Más despidos oficializados

En el Boletín Oficial de este viernes también se publicaron otros decretos a través de los cuales se despidió a trabajadores que desempeñaban funciones en la órbita del Ministerio de Salud de la provincia.

Mediante el Decreto Nº 1259, se aplicó la sanción de cesantía al doctor Mariano Alberto Olmedo por incurrir en violencia de género en el ámbito laboral. La norma planteó que el médico “desplegó un trato violatorio a la intimidad, dignidad y buen trato entre compañeros, actos que transgreden lo dispuesto por la Ley de Protección Integral a las Mujeres Nº 26.485”.

El Honorable Consejo Deontológico Médico y la Junta Provincial de Reclamos y Disciplina coincidieron con la instructora sumariante en aplicar la sanción de Cesantía al doctor Olmedo, que terminó firmando en su momento el gobernador Suarez y fue oficializada este viernes.

Por otra parte, a través del Decreto Nº 1449, se cesanteó a la licenciada Mariana Elisa Gil, quien desempeñaba funciones en el Hospital Lagomaggiore pero abandonó sus tareas, sin justificar en debida forma las inasistencias que le informaron oportunamente las autoridades.

“La agente sumariada no ha observado las obligaciones de dar aviso a las autoridades pertinentes, de su imposibilidad de cumplir con su trabajo, en el transcurso del primer día y en el horario de labor al que deja de asistir”, expresaron las autoridades provinciales en la norma a través de la cual despidieron a la profesional.