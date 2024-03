El DNU va directo al rechazo en el Senado, después de todos los intentos de Javier Milei

Javier Milei lo intentó por todos lados, pero no lo logrará. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 va al rechazo sin escala en el Senado de la Nación, después de que una sólida mayoría de 41 votos pidiera no correr la fecha de tratamiento. Este pedido llegó de parte del jefe de bloque La Libertad Avanza (LLA), Ezequiel Atauche, pero sólo 30 legisladores lo acompañaron.

"Tratar el decreto en este momento puede arriesgar la unidad nacional del presidente", señaló el jujeño en línea con los argumentos que llegaron de la Casa Rosada en favor del DNU. Además, destacó que la bicameral de Trámite Legislativo está funcionando y que "hay pedidos de Unión por la Patria para sumar abogados constitucionalistas al debate".

La respuesta llegó del lado de José Mayans, que indicó: "Los plazos están vencidos, y la ley es clarísima, es momento de tratarlo". El formoseño, al explicar el voto en rechazo, indició que "se trata de un decreto que está vigente y que deroga 70 leyes". Además, dejó abierta la puerta a que se trate el contenido de este decreto que pero que sea por ley. "Mándenlo y lo analizamos capítulo por capítulo", señaló.

El resultado de la votación dejó expuesto un recinto fragmentado y uno oficialismo en clara minoría. LLA que tiene sólo siete senadores (hoy son seis porque ayer murió la esposa de Ezequiel Abdala), contó con todo el apoyo del PRO, que son sólo seis, y con casi todo el apoyo de la UCR, sólo Martín Lousteau votó junto al kirchnerismo. Además, tuvo el apoyo de los dos misioneros que responden al gobernador, Carlos Arce y Sonia Rojas.

Victoria Villarruel al mando de la sesión en el Senado para rechazar el DNU.

Con los 33 que tiene el interbloque de Unión por la Patria votó Lousteau, las senadoras que responden a sus gobernadores: la rionegrina Mónica Silva, la chubutense Edith Therenzi, la neuquina Lucila Crexell y los dos santacruceños José Antonio Carambia y Natalia Gadano. También hay que sumar a Carlos "Camau" Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).

Este escenario anticipa un mal augurio para la Casa Rosada. Estos 41 senadores no sólo están dispuestos a tratar hoy el DNU, si no, quieren rechazarlo. Además, es posible que varios de los 30 que votaron por la postergación no voten a favor del decreto y la diferencia sea aún más. Sin embargo, para que quede realimente rechazado se necesita el tratamiento en ambas cámaras.