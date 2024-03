"Numerazo" inflacionario: "Estamos festejando una inflación que es la más alta en todo el planeta"

La inflación de febrero se ubicó en el 13,2% según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con lo cual acumula en dos meses un 36,6 por ciento. Además, se dieron a conocer las canastas de pobreza e indigencia, las cuales registraron subas del 15,8% y del 13,1%, respectivamente, en relación al mes anterior. "Argentina está tan delirante que estamos festejando, con cierta algarabía y euforia especial, de una inflación que es la más alta en todo el planeta", advirtió el periodista Paulino Rodrigues en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM.

Además, destacó que "no hubo país del mundo que en febrero tenga tanta inflación como tuvo la Argentina. Tenemos más de diez veces la inflación del país que nos sigue en la región, que es Venezuela, que tuvo el 1,2 mensual. O sea, está todo tan trastocado que somos campeones del mundo en la tabla inversa, así y todo lo festejamos ayer". Esto en referencia a que el presidente Javier Milei celebró el dato de la inflación en febrero y afirmó que es un "numerazo".

"Segundo dato, que no me parece menor, políticamente hay un hervidero casi escindido de la economía. Mientras la economía te intenta dar datos de cierta tranquilidad, la política está entrando a jugar el partido. En ese ámbito, es donde peor desempeño ha tenido el Gobierno, de hecho, no ha logrado validar una sola ley", sumó.

Actualidad legislativa

Rodrigues comentó que "en Diputados, van a empezar a discutir y darle dictamen la semana próxima a alguno de los tantos proyectos que versan sobre cómo actualizar la jubilación. No creo que consigan el número para arrancar la sesión, y si la arrancaran y fuera un éxito político de la oposición, no van a tener número para con 2/3 partes imponer el proyecto de la Coalición Cívica".

"En el Senado, Victoria Villarruel ayer activó el debate para destrabar el resto de las discusiones, porque sin esa discusión saldada, el Senado no aprobaba ni siquiera las licencias y los viajes al exterior del presidente Milei, que debe aprobar el Senado, más los pliegos de embajadores, más aspectos vinculados a los intercambios entre países en materia laboral como los que se van a aprobar, entre otros, con Arabia Saudita, China y Turquía. Además de la ley vinculada al lavado de activos, que está pendiente", agregó sobre la Cámara Alta.

Victoria Villarruel junto a la Cámara de Senadores.

Y explicó que "hoy hay labor parlamentaria y que el jueves, el número inversamente al que logró el oficialismo para conseguir la mayoría de 39 e imponer las autoridades de la Cámara que La Libertad Avanza quería, haga naufragar el proyecto de DNU y que en la discusión a todo o nada, se quede el Gobierno con nada".

"Por supuesto que va a seguir vigente porque depende de que en Diputados hagan lo mismo. Ahora, empieza a abrirse el interrogante respecto a si en Diputados no se junta una mayoría, te invalidan también el DNU. Digo esto porque tal vez la política esté usando todo esto como mecanismo de negociación antes del Pacto de Mayo, que todo el mundo dice que hay que firmar y que en el contenido no están lejos, pero que no aceptan las condiciones y la manera en la que Milei plantea esa discusión", concluyó.

