"Decisión política": José Luis Espert confirmó el malestar del Gobierno con Victoria Villarruel por el DNU

El diputado nacional José Luis Espert cuestionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel tras su decisión de convocar una sesión especial para mañana en el Senado en la que se llevará a cabo el tratamiento del DNU 70/2023 de desregulación económica.

El reclamo del economista se dio luego del fuerte comunicado del Gobierno, donde se acusó a la vicepresidenta de avanzar en una agenda propia con una decisión "apresurada", ya que "violenta el espíritu del acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo".

Molesto por el accionar de Villarruel, el legislador consideró que la titular de la Cámara Alta "no tenía la obligación" de impulsar la discusión en el recinto y advirtió que la convocatoria fue una "decisión política".

"La vicepresidenta no tenía ninguna obligación, si uno se atiene al reglamento de la Cámara de Senadores, a convocar a la sesión de mañana", sostuvo Espert.

"Me genera dudas" dijo Espert sobre la vicepresidenta Villarruel

En comunicación por LN+, la nueva incorporación de La Libertad Avanza resaltó que la situación, de haber ocurrido en Diputados, hubiera sido distinta ya que "el reglamento es diferente" al del Senado.

"A lo mejor tenía otra alternativa política", señaló y dejó más hermetismo cuándo fue consultado sobre la posibilidad de que Villarruel quiere desestabilizar al Gobierno. “No sé. Pregúntenle a ella. A la luz de esto, me genera dudas”, disparó.

"Esa parte pregúntaselo a ella, esa parte yo no la puedo responder. Yo sí entiendo por lo que he leído del reglamento y conversado con constitucionalistas, me he informado y estudiado debidamente el reglamento del Senado. No había violación", concluyó.