Bajó la inflación: la CGT dice que el dato está dibujado y pide que los trabajadores manejen el Indec

Ricardo Letard, secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de Mendoza, y secretario general de la CGT provincial, habló con "Recalculando" por MDZ Radio 105.5 FM no solo del anuncio del Indec sobre la inflación. Además, opinó sobre la salida del secretario de Trabajo de la nación, reforma laboral, y un paro ya votado a nivel nacional aunque aún no tiene fecha

Para el dirigente sindical mendocino, la salida del secretario de Trabajo, por decisión de Milei ante el aumento de su sueldo y el de otros funcionarios públicos, se trata de “una estrategia del Gobierno porque no creo que lo hayan despedido por despedirlo nada más”, y agregó que “el movimiento obrero organizado está dispuesto a sentarse a dialogar con todo el mundo, lo que no nos gusta es que nos impongan. Lo que quieren llevar a cabo, es no darle los aumentos que le corresponde a los trabajadores y de esa forma manejar la inflación a su manera”.

Letard habló en MDZ Radio sobre la situación provincial y nacional.

En cuanto a la reforma laboral, y la posición de los gobernadores, Letard expresó que “lo hizo público Milei para extorsionar a los gobernadores que no estaban de acuerdo. Ahora hay algunos gobernadores que, cuando nos juntamos, dicen que en el sector privado van a sentarse a negociar, y que no van a negociar una reforma laboral. Esperemos que lo cumplan, y sino tendremos que salir con todas las fuerzas a seguir luchando para defender los derechos de los trabajadores y que no nos pasen por encima”.

Por otro lado, anunció que el paro está anunciado, a nivel nacional, pero aún sin fecha. “Lo que más queremos es sentarnos a dialogar. Todos los dirigentes nacionales han dicho que si estas personas se sientan a dialogar y armamos un plan de trabajo en forma conjunta para el beneficio de todos los trabajadores y de toda la comunidad, lo vamos a hacer”.

La fecha puede llegar a ser luego de la movilización del 24 de marzo. Al respecto, el dirigente de la CGT Mendoza explicó: “El 24 de marzo, todos los años se hace la movilización. Ahora no la está convocando la CGT, sino la gente normal y todos los autoconvocados. Por eso es que dijo Moyano y Daer que va a ser histórico, porque todo el mundo va a aprovechar esa movilización para hacer el reclamo que corresponda, para hacerse sentir” y agregó que luego de esto “hay una medida estipulada que aún no tiene fecha. Estamos en alerta, así que depende de lo que pase después de esa movilización es lo que va a hacer la CGT”.

Por último, a partir de las declaraciones de Moyano en cuanto a que los datos de la inflación que dio a conocer el gobierno “son un dibujo”, Letard acudió a una pregunta: “¿Qué Gobierno nacional dijo la verdad con el Indec? Ninguno, porque lo manejan ellos. Si pretenden que el Indec baje, va a bajar. Las medidas no las hacen en el supermercado, no sé cómo las miden porque son mentiras. Todos, vamos a las góndolas y sabemos la inflación que hay. ¿De qué inflación me están hablando del 15%?”.

Y agregó otra pregunta, pero a modo de propuesta: “¿Por qué no se lo dan a los trabajadores el Indec? ¿Por qué no se lo dan a la clase obrera el manejo del Indec y que digan la realidad? Les conviene decirle a la gente lo que ellos quieren que la gente escuche. Pero son todas mentiras. ¿Qué inflación van a bajar si no hay plata para gastar? Estamos viendo que en las góndolas se consume el 60% menos. Estoy hablando de comida, no estoy hablando de lujos”.

