Cippec reunió al círculo rojo, pidió un acuerdo político y no construir "desde las ruinas"

Con una destacada presencia del círculo rojo, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) celebró el lunes por la noche su cena anual bajo la consigna “Crecer, crecer” en el marco de su 26° aniversario.

En el Centro de Convenciones de Buenos Aires asistieron importantes empresarios, ministros, gobernadores, legisladores y dirigentes de distintos espacios políticos en lo que significó el evento empresario más numeroso del año.

Todos los empresarios que consultó MDZ destacaron "la importancia de que el plan económico del Gobierno continúe y se reencauce con la baja de la inflación el próximo mes". "Más allá de lo que diga Milei, nosotros nos fijamos su modelo. Nosotros prestamos atención a eso y el camino es el correcto", subrayaron relevantes referentes del sector privado.

En el acto habló el nuevo director ejecutivo de la entidad, el economista y exdiputado Luciano Laspina , quien aseguró que el país vive “un momento bisagra”, instando a construir “una visión de futuro compartida, centrada en el progreso, la integración y la inclusión”, dejando atrás “la lógica de las dos argentinas”, incentivadas por la polarización política.

El referente de la institución pidió “respetar los contratos, sostener el equilibrio fiscal y eliminar el financiamiento monetario al fisco, Para todo los demás, decide la democracia. Y se dirime en las urnas”.

Para el exlegislador, “la Argentina es una máquina de generar crisis”. “Sabemos que necesita algo más que agendas y reformas: precisa acuerdos”, dijo Laspina, quien instó a “no construir desde las ruinas” y no ignorar a ningún sector económico y político.

José Orlando, presidente del Consejo de Administración de CIPPEC José Orlando, presidente del Consejo de Administración de CIPPEC

“Es un acuerdo pre ideológico, en el que ganamos todos: le sirve al oficialismo para gobernar mejor y a la oposición para ser más competitiva”, señaló el rosarino, quien agregó: “El Gobierno nacional está haciendo lo posible para ordenar las cuentas públicas, estabilizar la economía y desenredar una maraña de regulaciones que ahogaban la competencia”.

Según el exdiputado del PRO, “se lograron cambios importantes, como la desintermediación de los planes sociales, la simplificación de trámites interminables y la modernización laboral. Hay otras reformas que esperan su momento, las más conocidas son la previsional, la impositiva y el nuevo régimen fiscal federal”. “Son debates fundamentales, porque de ellos depende la solvencia fiscal de largo plazo, la capacidad de competir de nuestras empresas y el desarrollo armónico en todo el territorio nacional”, comentó, en defensa de la gestión libertaria.

“Sobre esa agenda del presente hay mucho escrito y muy poco hecho. Por eso vamos a seguir empujando esos debates para que finalmente se hagan realidad. Pero queremos ir un paso más allá, levantar la mirada y ayudar a construir la agenda del futuro, una hoja de ruta para los próximos 10 años de la Argentina”, recalcó.

“Para competir hay que prepararse y eso exige, a mi juicio, una alianza entre el sector privado y el Estado. No solo el nacional, el nacional, el provincial y también el municipal. La nueva agenda debería aportar ideas para pasar lo más rápido posible y con el menor costo social posible hacia una nueva economía”, indicó el economista.

En nombre del Ejecutivo, asistieron Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano; Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad; Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.