Impuesto a las Ganancias: contundente apoyo de Alfredo Cornejo al proyecto de Javier Milei

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dio el presente en la Amcham Summit 2024 y confirmó que está a favor de la iniciativa del Poder Ejecutivo, que busca restablecer y volver a coparticipar el dinero que le daba a las provincias el Impuesto a las Ganancias: "Creo que es conveniente tratar esa iniciativa", lanzó el mandatario.

Durante la conferencia que dio en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el mendocino habló sobre los impuestos que cobra Nación y que no coparticipa con las provincias. En ese sentido, y consultado en conferencia de prensa por MDZ, Cornejo dijo que está a favor de que vuelva el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. "Yo soy favorable", expresó.

Además, explicó que el Gobierno ya envió una propuesta a la Cámara de Diputados porque "hay que restablecer, quizás no ese impuesto, pero lo que se recaudaba de él".

También sostuvo que habría que cambiarle el nombre, porque "no tienen ganancias, el concepto de ganancias es distinto, es un impuesto a las personas, que va sobre el patrimonio, uno de los más lógicos de todos los impuestos".

"El Impuesto a las Ganancias, o a las personas, cada uno lo mira en su bono de sueldo y ve que le han sacado el impuesto, pero es patrimonial, de los más progresivos que hay en el mundo, en todos los países se cobra ese impuesto", confesó, para criticar que muchos otros impuestos que existen no son visibles y muchas personas los pagan sin enterarse.

Su respuesta vino a colación de otra declaración que dio en la conferencia de Amcham, en donde se quejó de Nación por cobrar "todos los impuestos" pero no coparticiparlos y exigió que se sincere "la relación con las provincias".

En ese sentido, el gobernador dio un ejemplo de tributo que no se coparticipa, como el impuesto al combustible: "Acá hay un impuesto al combustible que no lo coparticipa la Nación y lo paga todo el mundo cuando para en una estación de servicio y no sabe que lo paga", confesó.

Y volvió a referirse al Impuesto a las Ganancias, ya que ese sí es visible y patrimonial, "de los más progresivos que hay en el mundo". "Todos los países cobran ese impuesto y cuando los sacó (Sergio) Massa fue por pura demagogia", sentenció, haciendo alusión a la propuesta del excandidato a presidente de Unión por la Patria, que logró el año pasado quitar el tributo a través del Congreso.

Cornejo pidió más coparticipación y aceptó la iniciativa del Impuesto a las Ganancias.

Consultado por cuales serían los otros impuestos que el Gobierno nacional podría coparticipar, Cornejo dijo que "todos son coparticipables porque hay una cláusula constitucional que estaba en la Constitución anterior y la de 1994 que dice que todos los impuestos que crea el Estado Nacional son coparticipables, salvo por asignación específica".

Sobre eso último, sumó que durante todo este tiempo, "se han asignado específicamente cada uno de los impuestos" y se lamentó porque hay otros como "al cheque que es coparticipable pero las provincias no reciben nada".

En la misma línea, advirtió que "debería ser coparticipable el Impuesto PAIS" pero está "todo afectado al Estado Nacional" y lo mismo ocurre, según Cornejo, con las retenciones: "Las retenciones son coparticipables, pero tomadas como se están tomando son un impuesto y deberían ser coparticipables, y así sucesivamente".

El Impuesto a las Ganancias fue una de las trabas que apareció durante la reunión entre Gobierno y provincias del viernes pasado, en Casa Rosada. El Poder Ejecutivo prometió alivio fiscal a los gobernadores, a cambio de una Ley Bases reducida, con principales puntos como facultades delegadas, privatizaciones, declaración de emergencia, protección a las grandes inversiones y el régimen hidrocarburífero. Pero el alivio fiscal orbitaba la posibilidad de volver a plantear un Impuesto a las Ganancias, que muchas provincias reclaman por el dinero que les daba a sus territorios.

Mientras que algunos, como Cornejo, apoyan la iniciativa, algunos -menos- dialoguistas se niegan a aceptar esa condición.

Para concluir, Cornejo pidió que el Estado se haga cargo de lo suyo y "lo haga bien". Habló de un cambio cultural que le da "optimismo" en donde se "atiende a las principales cuestiones como seguridad, justicia y defensa, pero que no se mete en otras cosas". Además, pidió "tributos simplificados y bajos".