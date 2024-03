Violencia en Rosario: Mariano Cúneo Libarona cuestionó las fotos de requisas en cárceles

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se refirió a la ola de crímenes en Rosario en los últimos días y que se los vincula a una respuesta de sectores relacionados al narcotráfico a una serie de requisas realizadas en penales de la provincia de Santa Fe.

En ese sentido, el funcionario no se mostró de acuerdo con las imágenes de prensa difundidas y expresó: "Es un tema más de prensa que de política criminal".

"La política criminal debe tener al Procurador General de la Nación con todos los fiscales para darle duro al narcotráfico", señaló en comunicación por LN+.

En ese sentido, el ministro se quejó de que en el país "faltan cárceles" y lo calificó como "una cuestión de Estado". "El tema es terrible, yo lo estudié antes de asumir porque lo tenía en carpeta. Hay cárceles como la de Marcos Paz que no están terminadas. No se ha avanzado con políticas de construcción de cárceles. No ha habido nada y hacen falta". explicó.

El ministro de Justicia cuestionó las imágenes que difundió el gobierno de Santa Fe

De todas formas, Libarona recalcó que el "narcoterrorismo va a ser vencido" aunque mencionó la necesidad de avanzar con "nombramientos rápidos de jueces".

Por último, confirmó que viajará a Santa Fe para encontrarse con jueces de la provincia santafesina con el objetivo de implementar el código federal acusatorio.

"Hay que formar grupos especiales judiciales para que colaboren con los jueces y se ocupen con el código nuevo de reprimir este tipo de hechos", finalizó.