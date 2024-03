Mega DNU de Javier Milei: Mariana Juri aseguró que continúa el diálogo en el Senado mientras se reúne la Bicameral

El Congreso de la Nación, a través de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, se reunió nuevamente este último jueves para discutir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Lo hizo en la antesala de la reunión del viernes entre gobernadores y funcionarios del Gobierno nacional y, también, después de que el presidente Javier Milei convocara al Pacto de Mayo.

Estos dos aspectos tienen un valor particular en lo que refiere al DNU, ya que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para "ganar" en una eventual votación en el recinto y depende exclusivamente de establecer una suerte de alianza con los bloques provinciales, lo cual ocurrió en la sesión de designación de autoridades en diciembre de 2023. Por ende, la relación entre las provincias y el Ejecutivo debe pulirse para que, en consecuencia, los gobernadores decidan -junto con sus legisladores- acompañar en el oficialismo.

Mariana Juri, senadora nacional mendocina y secretaria del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), hizo mención a lo que respecta al DNU y el clima en la Cámara alta. Si bien no integra la Bicameral, es una de las piezas del radicalismo que más cercanía ha generado en el último tiempo con la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel. Sin ir más lejos, fue quien, días atrás, gestionó la asistencia de la vicemandataria en la Fiesta Nacional de la Vendimia. Esto se tradujo en un acto de acercamiento, no solo para la gestión provincial de Mendoza, sino en lo que refiere al ámbito legislativo de cara al futuro.

Ante la consulta acerca de qué cambió desde el paso de la vicepresidenta por Mendoza en materia de vínculos políticos, Juri aseguró a MDZ que "Villarruel está haciendo un gran esfuerzo en construir un consenso a partir de que sabe que tiene una mayoría muy débil en el Senado. Ella es consciente de que tiene 7 senadores de 72. Siempre ha tenido predisposición al diálogo, respetando las mayorías, pero también ella, en definitiva, no es una senadora más. Es la vicepresidenta que tiene que conducir un cuerpo legislativo. El Senado venía del atropello de Cristina Kirchner".

Por otro lado, aseguró que con los bloques independientes de las otras provincias "hay diálogo con coherencia sobre las cosas que se pueden y las que no se pueden". Precisamente, para imponerse a Unión por la Patria, el Gobierno no solamente necesita de la UCR y del PRO, sino también de opositores no kirchneristas.

En el caso de los mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri, ambos ya adelantaron que votarán a favor. No obstante, otros radicales en la Cámara alta tienen una posición un tanto más combativa respecto a las medidas del gobierno de Javier Milei

"Más allá de que algunos apoyan y otros no, hay un consenso en ver si se puede avanzar en leyes complementarias o en ir preparando leyes ante una eventual caída del DNU. Lo que hay que cambiarle a la Argentina es la metodología de la utilización del DNU. Es una herramienta que han tenido todos los presidentes y está bueno que exista. Hay que cambiar esto. Nunca hubo un presidente al que se le rechazara un DNU. Hay más de 100 de Alberto Fernández sin tratar. Siempre se ampararon en no reunir a la bicameral. El silencio legislativo los deja vigentes...", dijo Juri.

"En Mendoza, desde el primer momento le ofrecimos apoyo", opinó. Y agregó en relación al Pacto de Mayo convocado recientemente por la Presidencia de la Nación: "Ojalá que resulte, por más que sea un de tema del Ejecutivo. Hay muchos temas que hacen a los recursos federales. Por un lado, los diputados representa a los ciudadanos y el Senado a las provincias. El Senado siempre ha tenido que ver con la defensa de los recursos de las provincias".

Citaron a funcionarios nacionales y no fueron

Por segunda semana consecutiva, la Bicameral citó a funcionarios del Gobierno nacional para que expliquen el alcance y el impacto del DNU 70/23. Entre las caras más importantes del oficialismo que deberían pisar el Palacio Legislativo se encuentran el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Esta convocatoria fue motorizada días atrás por los senadores Víctor Zimmermann (UCR) y Carlos "Camau" Espínola (UF) y el diputado Francisco Monti (UCR). A su vez, el kirchnerismo intentó incluir en la nómina a Federico Sturzenegger, el artífice del DNU. Fue a través del senador Oscar Parrilli, pero sin éxito.

Además de Posse y Caputo, también deberían presentarse el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert; de Agricultura, Fernando Vilella; de Trabajo, Omar Yasin; de Salud, Mario Russo; y a Mariano de los Heros, recientemente oficializado en Anses.

Los integrantes del Ejecutivo no fueron. "Nunca hubo una confirmación, pero está bueno que los funcionarios vayan a explicar", deslizó Juri.

Incluso, el también mendocino Omar De Marchi, secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, comentó en su cuenta de X que "el presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo (DNU) postergó invitaciones a funcionarios del Poder Ejecutivo hasta que definan un nuevo cronograma de trabajo, que incluya invitaciones a ex funcionarios para el explicar los DNUs de Alberto Fernández aún no aprobados (son 108)".

El martes, diputados y senadores -alineados abiertamente al oficialismo- presentaron un pedido para que la Bicameral, que tenía como principal foco de estudio el polémico DNU 70/2023, trate antes los decretos que aún están pendientes de análisis durante la presidencia de Alberto Fernández.

La maniobra fue accionada por Lombardi (PRO), acompañado por los senadores Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Luis Juez (PRO) y Víctor Zimmermann (UCR) y Francisco Monti (UCR). El accionar esconde un blindaje para la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien se encuentra contra las cuerdas para habilitar la discusión del DNU en el recinto.

Villarruel ya recibió reiterados pedidos por parte del bloque de Unión por la Patria (UP) y bloques federales para que el decreto que dictó el presidente Javier Milei, en diciembre pasado, sea discutido en el recinto. Finalmente, no sucedió. Se conformó la Bicameral, hecho que ocurrió hace tres semanas. Sin embargo, eso no despejó la posibilidad de que el decretazo, que desregula la economía y desburocratiza el Estado, pueda ser tratado y votado.