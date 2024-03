Jaime Durán Barba analizó el impacto que puede tener el discurso de Javier Milei en el Congreso

El analista político Jaime Durán Barba analizó los primeros meses del gobierno de Javier Milei y consideró que una de las grandes ventajas que mostró es "su autenticidad". Además, se refirió al impacto que puede tener su discurso de este viernes en la apertura de sesiones en el Congreso.

"Me parece importante, porque tiene la oportunidad de que sea un discurso de futuro. Yo creo que la candidatura de Milei sembró una esperanza en la gente. El mismo lema de ´Viva la Libertad´ era algo que hace soñar con un futuro que sea mejor. Y ojalá el discurso de mañana consolide esa esperanza en la mayoría de los argentinos", reflexionó.

En diálogo por TN, el exasesor de Mauricio Macri consideró que el Gobierno ha pasado por "momentos muy agitados", ya sea con el conflicto con las provincias o con los legisladores.

En ese sentido, le dejó una sugerencia a Milei: "No es necesario agredir tanto, ser violento. Yo creo que el presidente de la Nación debería tener más serenidad".

De todas formas, Durán Barba resaltó que el presidente "no es una persona que oculta lo que piensa" y que "muchos no oyeron lo que decía" durante su campaña electoral.

"Él siempre dijo ser anarcocapitalista, siempre tuvo estas posiciones que uno puede o no compartir. Pero no es una persona que mintió, que dijo que era una cosa para después aparecer con otra cosa cuando fue gobierno. Eso me parece que es un mérito de él y es algo que la gente aprecia", cerró.