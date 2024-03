Escándalo de los seguros: el detallado análisis del caso que hunde a Alberto Fernández

El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en las contrataciones de brokers para intermediar en la gestión de coberturas que Nación Seguros tenía de manera exclusiva en dependencias oficiales durante su gobierno. Esa exclusividad, la firma la había conseguido por un decreto de 2021 de Fernández. Tras revelarse la existencia de "cajas negras" dentro de la Anses, el exmandatario rompió el silencio y tomó distancia del escándalo.

La investigación que terminó con la imputación de Alberto Fernández fue publicada por el periodista Ricardo Roa, quien entabló dialogo con MDZ Radio 105.5 FM. Durante la conversación explicó en qué consiste el escándalo que envuelve a la clase política: "Aquí hay un negociado que se descubre que no es único en el lugar donde se descubre, sino que se replica en muchos lados. Esto se descubre porque el señor Osvaldo Giordano, el cordobés que pone Javier Milei a cargo de la Anses, encuentra un contrato entre la Anses y Nación Seguros. Ese contrato básicamente dice que la Anses contrata a Nación Seguros para que Nación Seguros haga seguros de vida a los jubilados y pensionados a los que la Anses le presta plata".

"Ese seguro nunca se había hecho antes, lo que hacía la Anses era autoasegurarse, es decir, se protegía de otra manera pero a precios de seguros, 20 mil millones de pesos de la Anses a Nación Seguros para seguros de vida. El primer punto a tener en cuenta es la contratación directa de 20 mil millones de pesos anuales. Ese contrato se hace tres meses después de que Alberto Fernández diga "todos los contratos de los organismos públicos deben ir a Nación Seguros", agregó.

Y argumentó que "lo justifica como hace siempre la gente como Alberto Fernández, en la defensa de los bienes del Estado. Siempre hay algún bien o razón importante que defender o custodiar para hacer estas cosas. En realidad lo que hacía era estimular un gran negocio porque Alberto Fernández controla a Nación Seguros y porque del lado de la Anses estaba Sergio Massa. Un hombre de Massa desde la Anses y los hombres de Alberto Fernández desde Nación Seguros arman este contrato que tiene dos cosas que son muy significativas. Primero, entre la Anses y Nación Seguros ponen un broker, un intermediario que no sirve para nada, solo para ganarse una comisión del 17,5%".

Alberto Fernández en el ojo de la Justicia.

El periodista opinó que "es todo una gran hipocresía". Y comentó que "en el caso de la Anses, lo que más indigna es que es plata de los jubilados. No había ninguna necesidad de poner un broker ni ahí ni en ninguna otra contratación del Estado. El Estado tiene esa facultad que contrata directo sin licitación, por lo tanto paga el precio que quiere, nadie lo audita en esto. Entonces, la Anses contrata a Nación Seguros, hacen un contrato de 20 mil millones por año para hacer seguros de vida y poner un broker. Pero ahí no termina la cosa, porque Nación Seguros le entrega el 75% de esos seguros a cinco aseguradoras privadas, que es otra cosa que permite el decreto de Alberto Fernández, dice "puede haber co-aseguradoras", es decir, no es Nación Seguros la contratada. Nación Seguros es un intermediario para traer al negocio a cinco aseguradoras privadas".

Roa colocó a Sergio Massa dentro del escándalo, por lo que decidió mencionar el vínculo que éste tiene en el caso: "La persona que firma el acuerdo desde la Anses es un hombre del riñón de Massa, a cual Massa después lleva en su equipo mínimo de economía al más importante y lo pone en el cargo de vicepresidente del Banco Central, el broker. El broker es Torres García y está muy vinculado a Massa. Yo conté que Massa pasaba los fines de año en la casa de Torres García, él es un personaje que se hizo riquísimo con la política y ha hecho rico a muchos políticos".

Por último, pero no menos importante, por el contrario, se refirió a la relación entre Héctor Martínez Sosa y Alberto Fernández: "Martíenz Sosa ha sido siempre el socio de Alberto, es una persona que también empezó como productor, que desarrolló un broker, es uno de los más importantes del mercado, que está básicamente en el negocio del Estado y que está casado con la secretaria de Alberto Fernández. Él tiene dos secretarias, las hermanas Cantero, ese nombre importa porque lo acompañan desde siempre a Alberto Fernández. Martínez Sosa es el señor al cual Alberto Fernández dice deberle plata de sus declaraciones juradas. Ahora Alberto dice públicamente que es un exceso de su secretaria".

