Un concejal fue electo por Cambia Mendoza, pero asumió y se cambió de partido

La historia comienza así: Hernán Amat, expresidente del Concejo Deliberante de Rivadavia y exprecandidato a intendente por Cambia Mendoza renunció a su banca como concejal la semana pasada para ocupar el cargo de titular de Relaciones con la Comunidad de la Provincia de Mendoza. Y sigue así: su reemplazante, quien iba en la boleta de Cambia Mendoza abajo de Amat en 2021, que se llama Juan Carlos Argüello- y le dicen Tito-, asumió este jueves 7 de febrero. Pero terminó, en lugar de integrar el bloque de Cambia Mendoza, inmediatamente en el interbloque Sembrar, que responde al intendente de Rivadavia Ricardo Mansur.

"Tengo banca aparte de Cambia Mendoza Rivadavia y me incorporé al interbloque Sembrar en donde están también miembros de Cambia Mendoza, un integrante de Libres del Sur, dos socialistas, 1 miembro de Sembrar y yo radical de Cambia Mendoza que entré en la boleta de 2021 pero asumí ahora", explicó Argüello en diálogo con MDZ.

Según cuentan en Rivadavia, el vínculo entre Mansur y Argüello se fue aceitando de a poco. De hecho, cuando asume el nuevo intendente, luego de ganarle la comuna a Cambia Mendoza, recortó cargos políticos y los funcionarios que eran del exjefe comunal - y actual diputado provincial- Miguel Ronco, dejaron la gestión. Sin embargo, Argüello, quedó confirmado en el cargo que ocupaba con el exintendente: era el titular de Defensa Civil y ahí permaneció pese al cambio de color político de la administración municipal.

Este jueves, con su asunción confirmó que no iba a pasar a conformar el bloque de Cambia Mendoza sino el interbloque de Sembrar, el partido departamental creado por Mansur con el que ganó las elecciones. Sus declaraciones en los medios locales generaron muchísima polémica en el departamento pero especialmente en el comité de la UCR del lugar, quienes quedaron absortos por la decisión y según pudo saber MDZ, se sintieron ofendidos porque aseguran que se trata de un "histórico dirigente radical del lugar".

Concejo Deliberante de Rivadavia en la asunción de Argüello.

En declaraciones a un programa de radio local, Antes de ver El Sol, el ahora concejal no ahorró críticas a Cambia Mendoza y a la gestión radical municipal. Aseguró que: "En los últimos cuatro años hubo un desgobierno de la gestión de Ronco". Además, aseguró que el radicalismo perdió la elección porque el candidato, quien era Mauricio Dícesare, "no lo conocía nadie".

El concejal expresó que "Ronco no tomaba decisiones y no tenía contacto con la gente". Respecto de DiCésare agregó que: "La gente decía: '¿quién es el profe (por Dicésare)?' nadie lo junaba. Tenía más militancia de escritorio que de territorio". En esa línea, como le dijo a MDZ, aseguró que será parte del bloque Sembrar y que no va a integrar Cambia Mendoza porque siente que en la bancada que responde a Mansur puede expresarse "libremente". Pero fue un poco más allá: "Si quisieran expulsarme de la UCR, que lo hagan", remató.