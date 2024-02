Cuáles son los funcionarios que Javier Milei quiere que se vayan ya del Gobierno

"O los desplaza o se van", dicen fuentes del Poder Ejecutivo cuando se les consulta si Osvaldo Giordano (Anses), Daniel Tillard (Banco Nación); Franco Mogetta (Transporte) y Flavia Royón (Minería) van a dejar de ser parte del Gobierno libertario de Javier Milei. El presidente ya había dado indicios de que quería la expulsión del Gobierno de estos funcionarios, que forman parte del PJ cordobés y salteño, respectivamente, y que se vieron enredados en el tire y afloje que Milei está protagonizando con los gobernadores.

La polémica con estos funcionarios comenzó luego de que la ley ómnibus -que se estaba tratando en particular en la Cámara de Diputados- vuelva a comisiones por propuesta del oficialismo. El Gobierno veía que los números no estaban y, según fuentes libertarias, los gobernadores no cumplieron con las promesas que se habían pactado anteriormente.

"La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión", lanzó en redes el partido oficialista. Tras esa declaración, no se hizo esperar la reacción de Milei, que volvió a utilizar el concepto de "casta" para ir contra los mandatarios provinciales y contra todos aquellos que habían ido en contra de la ley ómnibus.

Entre las provincias apuntadas esta Córdoba, gobernada por Martín Llaryora y representada en el Gobierno nacional por tres funcionarios que tienen cargos claves: Giordano, director de Anses; Tillard, presidente del Banco Nación, y Mogetta, secretario de Transporte.

Los tres comenzaron a ver complicada la continuidad en sus puestos tras el no acompañamiento de su gobernador al proyecto de ley, que también obtuvo votos en contra -en determinados artículos- por parte de la esposa de Giordano y diputada nacional, Alejandra Torres, de Hacemos por Nuestro País.

Torres también apareció en escena y se defendió tras las acusaciones por sus votos en contra de los artículos de la ley ómnibus.

Desde el Gobierno de Córdoba explican que no hubo pactos entre la provincia del cuarteto y Milei, y que este tiene "todo el derecho" de reemplazarlos. "Los llamó para ponerlos porque son excelentes funcionarios, no fueron fruto de ningún acuerdo político", agregan. Fuentes libertarias argumentan lo mismo, no se entendía que había una acuerdo "lineal" con Córdoba. Otras, también del centro del país, apuntan a que a pesar de no estar a favor de la ley ómnibus, Juan Schiaretti -exgobernador cordobés- hubiera actuado distinto a como lo hizo Llaryora en esta ocasión.

No obstante, el enojo de Milei no tardó en llegar y comenzó a "likear" y compartir distintos posteos en sus redes sociales que iban directamente en contra de los tres cordobeses. "La mujer del director de Anses del Gobierno, Osvaldo Giordano, la diputada Alejandra Torres votó en contra (de la ley ómnibus). Deberían echarlo inmediatamente por traidor", fue una de las publicaciones más fuertes a las que el presidente decidió darle "me gusta" y difundir.

Los rumores no tardaron en tomar más vuelvo, y mientras el vocero presidencial Manuel Adorni decía en conferencia de prensa que los cambios en el Gabinete solo se harían por cuestiones de "desempeño" y no políticas, en Casa Rosada -y en la gira internacional en la que se encuentra Milei- la bronca no dejó de aumentar.

Por su parte, desde Córdoba, fuentes cercanas al gobernador dicen que ellos iban a ayudar y proponer alternativas para cooperar con Nación, pero tampoco estos podían "pretender obediencia" de ellos.

El caso Royón

Royón, secretaria de Minería del Gobierno, también está en la mira de Milei. La funcionaria pertenece al PJ salteño y su gobernador, Gustavo Saénz, fue muy duro a través de redes sociales con el presidente libertario. "Debo señalar que nunca he sido invitado a participar en ninguna reunión con representantes del Ejecutivo nacional previo al tratamiento de la llamada ley ómnibus. Todos saben que he expresado permanentemente mi negativa a apoyar medidas o normas que, a mi juicio, perjudican los intereses federales y, sobre todo, a los salteños, pero eso no invalida apoyar lo que entendemos que sirva", argumentó Sáenz en un hilo de X (exTwitter) que utilizó para dar su opinión sobre los hechos.

Es así como, aunque los gobernadores digan que quieren ayudar, Milei no da el brazo a torcer desde antes de que la ley ómnibus vuelva a comisiones, cuando se confirmó que no iba a permitir que se copartícipe el Impuesto PAIS con las provincias.

"La venganza" del presidente se reconoció entonces cuando se anunció la quita de los subsidios a las empresas de transporte público del interior y a través de la necesidad de sacar del Poder Ejecutivo a aquellos funcionarios que tienen que ver con los mandatarios provinciales que no apoyaron la ley ómnibus en el Congreso.