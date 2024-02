Nación vs. gobernadores: un vínculo herido por el tire y afloje en Diputados

Mientras los medios lanzan un “urgente” que anuncia que la ley ómnibus se cae en Diputados y vuelve al tratamiento en comisiones, el presidente Javier Milei se entera de la noticia lejos de su país, alrededor de las 12 de la noche en Israel. Al tiempo que en Argentina explotan las redes a favor y en contra de la decisión que acaba de darse, hay críticas contra los gobernadores y la palabra “traición” comienza a resonar en la escena política.

El posteo de Milei viajó 12.756 kilómetros y explotó en la cara de los gobernadores, que ya tenían que andar atajándose por el comunicado del partido oficialista de La Libertad Avanza, que los había tildado de “extorsivos”. Nuevamente, con el concepto que utilizó durante toda la campaña electoral, el presidente libertario escribió que “la casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas”, y avaló las publicaciones de LLA y de la Oficina del Presidente de la República Argentina, que condenaban la situación y apuntaban contra los diputados que “fueron contra el pueblo” y los gobernadores que “destruyeron el país”.

“Son malos perdedores”, fue lo primero que llegó desde un gobernador de la UCR. “No entienden que tienen que negociar, no se pueden imponer. No es por imposición que se logra sacar las leyes”, agregaron.

Es un hecho que desde el Gobierno siempre buscaron consensuar con los mandatarios provinciales, pero día tras día las cosas iban complicándose: retenciones, coparticipación e Impuesto PAIS fueron algunos de los conceptos que comenzaron el tire y afloje con los gobernadores.

Mientras la ley ómnibus volvía a comisiones, Milei veía todo desde Israel, el primer destino de su gira internacional.

“No es que los gobernadores son extorsionadores, cuidan sus jurisdicciones y las cosas que necesitan los sectores de las provincias”, aclaran desde el interior. Admiten que quieren dar herramientas para gobernar pero no encontraron ni encuentran consensos con el Gobierno, a pesar de que se haya quitado el paquete fiscal de la ley ómnibus.

Días antes del escándalo, desde las provincias anticipaban lo que este martes salió en el comunicado oficial de los gobernadores de Juntos por el Cambio: “Están tratando de ayudar, pero Milei tiene que dedicarse a gobernar, dar y tomar”. “Si él no se deja ayudar, bueno, más no se puede hacer, ya es un problema del presidente eso”, sumaron.

Ayer los gobernadores de JxC lanzaron un comunicado en donde no dejan que se les falte el respeto por parte de Nación y confirman que avalaron el diálogo y el consenso para que la ley ómnibus sea aprobada. “Cumplimos con el compromiso asumido publicamente de ayudar al Gobierno entrante con las herramientas que cree necesarias para hacer las transformaciones que requiere nuestro país”, rezaba el texto.

“No corresponde que nos responsabilicen a todos por igual ni que nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte”, advirtieron.

El silencio y la cautela fueron otros factores de este tire y afloje que este diario adelantó hace dos días, y a pesar de que sigue siendo igual, desde las provincias no se callaron cuando había que salir a defender su honor y su palabra.

El comunicado de los gobernadores del PRO.

Córdoba: territorio clave que produce canas verdes

La provincia de Córdoba, del fernet y del cuarteto, fue eje central ayer cuando el oficialismo escribió en X (exTwitter) que “la traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios, la Ley Bases vuelve a comisión”.

Desde la provincia del centro la respuesta fue clara: “Queremos que tengan ley, herramientas, pero no pueden pretender obediencia”. “Nunca reclamamos nada que desequilibre el esquema fiscal. Siempre ofrecemos alternativas”, aclararon. Consensos y diálogo, otra vez.

El gobernador Martín Llaryora habló públicamente en redes sociales y aclaró que "Argentina necesita la ley, por lo que debe continuar su tratamiento a través del diálogo, el consenso y el respeto mutuo". Es un hecho, el proyecto volverá a comisiones y todo el proceso empezará desde foja cero. Opositores al gobernador, a pesar de estar de acuerdo con la parte del diálogo, admiten que Juan Schiaretti -quien dejó en el Gobierno nacional a varios de sus aliados- no hubiera actuado igual que su sucesor.

Este capítulo también se puede llevar las perlitas de que, en el Gobierno liberal de Milei, existen tres puestos de gran valor ocupados por cordobeses del riñón de Schiaretti: Osvaldo Giordano (Anses), Franco Mogetta (secretario de Transporte) y Daniel Tillard (presidente del BNA).

El primero de estos tres, que ocupa una "caja" clave, es esposo de Alejandra Torres, una de las diputadas que ayer votó en contra de la ley ómnibus y que figuró dentro de la lista de "los que votaron en contra del pueblo", publicada por la Oficina del Presidente Electo.

A pesar de las dudas y rumores sobre el destino de estos funcionarios, desde el Gobierno anticiparon que lo que pasó ayer no determina una decisión: "Se evalúa su desempeño, no el tema político", dijeron. Además, se aclaró desde LLA que no habría un "acuerdo lineal con Córdoba" en materia legislativa.

Otras declaraciones de las provincias

El líder del ejecutivo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue otro de los gobernadores que se manifestó y remarcó que siempre va a defender a su provincia: "Basta de retenciones al campo y a la industria". "El cambio que la Argentina necesita requiere decisión y coraje, pero también requiere respeto. Respeto por el interior productivo, al que el kirchnerismo siempre expropió. Respeto por las instituciones, a las que el kirchnerismo siempre avasalló y respeto por nuestra gente, no gritándoles, como siempre les gritó el kirchnerismo".

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, también salió a hablar y en diálogo con TN pidió que se deje de "tirar de la soga mentir porque los gobernadores estamos acompañando y los votos están, así que no vamos a permitir más la falta de respeto".

Dinero y traición

“Algún dinero evita preocupaciones; mucho, las atrae”. A pesar de que desde el Ministerio del Interior las gestiones con los gobernadores iban por buen camino, las provincias tenían una clara preocupación que se tradujo finalmente en un "versus" contra el Gobierno que explotó a través de la vuelta a comisiones de la ley ómnibus. Los gobernadores necesitan fondos para palear las cuentas en rojo que tienen tras la quita de Ganancias del año pasado, de transferencias discrecionales del ministro de Economía Luis Caputo y del ajuste que sufre todo el país con el Gobierno de Milei.

"No se respetaron los puntos que habían planteado en conversaciones previas", es una respuesta que sintetiza lo que pasó y explica por qué desde Nación hablan de traición. Mientras que el Gobierno se movilizó por conseguir que la ley salga, los gobernadores querían conseguir beneficios. Tras la tormenta, ninguno de las dos partes consiguió lo que quería.