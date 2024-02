La Unión Mendocina pidió bajar el Impuesto Automotor y los trataron de burros

El bloque opositor de La Unión Mendocina en la Legislatura provincial le solicitó al gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, que convoque a sesión especial con el fin de "buscar alternativas para bajar el impuesto automotor 2024". La reacción del oficialismo no se hizo esperar y la senadora Natacha Eisenchlas los tildó de ignorantes por desconocer cómo se convoca a ese tipo de sesiones.

"Le solicitamos al Sr. Gobernador Cornejo, convocar a una sesión especial y buscar alternativas para bajar el impuesto automotor 2024, dado el importantísimo incremento que ha tenido. Como advertimos durante el tratamiento de la Ley Impositiva -lo cual motivó nuestro voto negativo- estos incrementos en los impuestos patrimoniales no van a poder ser pagados por los mendocinos y lejos de generar una mayor recaudación, sólo va a producir un incremento en la morosidad por falta de pago de las familias mendocinas", indica el escrito presentado.

"Estamos observando incrementos que van desde un 152% a más de un 400%, con boletos que superan ampliamente el millón de pesos ($1.000.000) anuales. Un golpe a los productores agropecuarios que utilizan sus vehículos como herramientas de trabajo", consideran desde La Unión Mendocina.

A la hora de proponer "posibles alternativas para reducir el impacto del impuesto automotor", pusieron sobre la mesa los siguientes puntos:

Establecer un tope del 20% de ingreso familiar

Incrementar el tope al valor del vehículo de los actuales 15 millones a 25 millones (vehículos de menos de 15 millones, el impuesto no puede aumentar más de un 152%

Reducir el tope del 152% de valor mínimo a incrementar, a un 90% para aquellos contribuyentes que tengan sus impuestos al día, es decir cumplidores.

La senadora radical Natacha Eisenchlas se despachó en las redes y los tildó de oportunistas por presentar ese pedido. "La Unión Mendocina no conoce la Constitución, las leyes y el reglamento de la Legislatura. No es potestad del gobernador convocar a sesión especial. O no lo saben, o sólo se trata de otra acción mediática más", aseveró.

"Desconocer esto es crear confusión e ignorar la progresividad y equidad de nuestra ley impositiva. Desfinanciar al Estado es desproteger a los mendocinos, a los hospitales, a las escuelas, a la policía. Las 'propuestas' inviables nunca son el camino", agregó.

Ambas cámaras de la Legislatura se encuentran en período de sesiones extraordinarias. Están habilitadas a tratar (y sancionar, en el caso que se obtengan las mayorías necesarias), los siguientes expedientes: proyectos de ley y asuntos que cuenten con Estado parlamentario y los que ingresaron hasta las 24 horas del último 30 de octubre en las mesas de entrada de ambas cámaras, aun cuando no tuvieran el estado parlamentario.

También aquellos asuntos que ingresen con posterioridad a esa fecha que no sean proyectos de ley (resoluciones, declaraciones, pedidos de informe, etc.). Se suman proyectos de ley ingresados después de esa fecha enviados por el Poder Ejecutivo, o presentados por algún legislado y que el Gobierno solicite formalmente su tratamiento en extraordinarias.