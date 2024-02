Se cayó la ley y crece la interna en el PRO: todos contra Horacio Rodríguez Larreta

Luego de que en Diputados se haya votado que la ley ómnibus vuelva a comisión, distintos dirigentes festejaron o lamentaron el hecho. El exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue uno de los referentes que celebraron que la ley haya dado marcha atrás. Su tuit y la réplica de un diputado del PRO, generaron fricción dentro del partido.

"¡Viva el consenso carajo!", tituló la publicación Rodríguez Larreta en donde enumeró "3 cosas" que "se necesitan" para que se realice un "cambio profundo" en el país, cuestión que "muchos argentinos coincidimos". Además, señaló que dos de las "3 cosas", el Gobierno las "desprecia".

También, fue duro contra el Gobierno: "Una nueva Argentina no se hace imponiendo, ni amenazando, se hace escuchando, dialogando y, sobre todo, siempre cerca de la gente. No es con slogans ni con demagogia, es con gestión. No es con improvisación, es con planificación".

A raíz de estos dichos, el diputado Diego Santilli, con quien Horacio Rodríguez Larreta mantiene una fuerte relación amistosa y política hace años, entiende que sí "hubo consenso" en el tratamiento de la Ley y cuestionó la posición del exprecandidato presidencial Rodríguez Larreta.

La respuesta del bloque hacia Rodríguez Larreta.

"Es su expresión, es lo que él piensa. Yo vengo diciendo lo que yo pienso hace 45 días, creo que hay que sacar la ley, hay que dar los instrumentos que tuvieron otros presidentes", añadió.

Quien también cruzó a Rodríguez Larreta fue el exintendente de Pinamar, y ahora Diputado, Martín Yeza: "El argumento de 'viva el consenso carajo' tiene un problema central: está desconectado de la crisis argentina. ¿Si negociás poder y negociás tus ideas a 50 días de haber asumido, y eso lo sostenés durante cuatro años como práctica, podrás llevar adelante alguna de las ideas por las que te votaron?". El mensaje fue posteriormente borrado.

Para el diputado del PRO, Rodríguez Larreta propone un "método de consenso" que "sólo sirve" en un contexto "próspero y estable" y planteó que en la actualidad se está "discutiendo cómo sacar a nuestro país del pozo profundo en el que está".

En Diputados, la ley volvió a comisión

"Si la fórmula la supieran los que voltearon la ley ayer, la podrían haber aplicado antes. Entonces, ¿por qué vas a negociar con los que tienen las ideas que nos trajeron hasta acá?", señaló.

Horas antes, tanto Patricia Bullrich como Cristian Ritondo también habían apuntado contra el exalcalde de la ciudad. "Esto que dice Rodríguez Larreta ya perdió. Es la tercera vez", apuntó Bullrich en declaraciones a LN+, y agregó que Rodríguez Larreta "perdió en las internas, ganó el cambio".

La presidenta del PRO resaltó que Juntos por el Cambio (JxC) -al que calificó de estar en una etapa "post mortem"- perdió las elecciones del año pasado por haberse "mezclado de nuevo en algo que la gente decía: '¿Serán cambio o no serán?'. Algo de razón tenía la gente, porque no todos querían el cambio". Diego Santilli también cruzó a Rodríguez Larreta.

"Ahora que se podía construir una capacidad de unir voluntades y lograr algo que no era ni todo lo que quería el Gobierno ni todo lo que querían estos sectores, que acaba de representar Rodríguez Larreta (con su mensaje), se terminan uniendo al kirchnerismo para jorobar al Gobierno", sostuvo.

Por su parte, Ritondo coincidió con Bullrich al afirmar que "no compartir" el mensaje de Larreta, ya que recalcó que "se trabajó mucho por el consenso, por el retiro de artículos, leyes, pasar a ordinarias para debatir artículos ".

"Consenso es que con una ley que mandó el Gobierno, que acaba de asumir, que tiene una propuesta de cambio, discutir sobre esa base. Consenso no es la agenda que la oposición quiere imponer", indicó Ritondo en diálogo con C5N.