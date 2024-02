Los docentes podrían cobrar un bono y una suba de los pisos salariales

Este martes, el SUTE, que representa a los docentes y celadores de escuelas de gestión pública y cuya paritaria repercute en la de colegios de gestión privada, recibió como todos los gremios estatales dos propuestas salariales por parte del Gobierno. Decidió someter a los plenarios del jueves y viernes de la semana próxima la oferta que incluye un bono de 90.000 pesos y aumentos de 15% tanto para el mes de febrero como en marzo.

El porcentaje en realidad es menor porque ya se les había garantizado el 5% en la paritaria anterior, pero se incrementó debido a la alta inflación.

En tanto, el bono es no bonificable, es decir, no va al básico y por lo tanto no se computa para la jubilación, pero implica dinero en mano en época de plena crisis, algo que la propuesta alternativa del Gobierno no incluía. Además, esta oferta implica la suba de los pisos salariales. Se trata de un histórico reclamo que el año pasado intentó salvarse, pero que en paritarias el sindicato y el Gobierno deben evaluar de manera permanente: que los aumentos impacten a todos los tramos (docentes que recién se inician, que llevan diez años de antigüedad, directoras, etc) y que no se achate la pirámide salarial. En este caso, está garantizado además, según confirmó el secretario gremial del sindicato, Gustavo Correa a MDZ, una suba de los mínimos de cada tramo de 40.000 pesos a modo de cláusula de garantía.

De esta manera, el sueldo mínimo, es decir el que cobra que aquella docente que recién inicia su vida laboral, será de 290 mil pesos. Pero para quien tiene 29 años de antigüedad tendrá un mínimo de 320.000 en marzo. En tanto que el bono, que es de 90.000 pesos será por única vez y por agente, no por cargo. Es decir que es un extra para este mes, que implica plata en mano, pero que el mes siguiente no se cobrará. Pero además, una docente que tiene dos cargos no recibirá 180.000 pesos de bono sino 90.000.

El acta firmada este martes con la propuesta que el SUTE ya baja a los docentes

A esto hay que agregarle que los meses de febrero y de marzo aumenta el sueldo -estos porcentajes van al básico- un 15% por mes. Luego habrá paritarias en abril para discutir las subas para los meses siguientes.

El SUTE convocó a plenarios departamentales para el jueves de la semana que viene (es decir que para ese día cada escuela debe llevar una moción por el sí o por el no a la propuesta, o alguna modificación a la misma) y el viernes será el plenario provincial. Ese día el Gobierno se enterará oficialmente si la oferta queda aceptada o rechazada por el sindicato docente. Si se acepta, las clases comenzarán con normalidad y no habrá movilizaciones ni otro tipo de medida de fuerza.

La marcha de antorchas del año pasado.