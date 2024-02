La UCR admitió diferencias internas, pero culparon al Gobierno por el fracaso de la ley ómnibus

El fracaso de la ley ómnibus de Javier Milei dejó al descubierto la falta de acuerdos entre los bloques de la oposición. Si bien se posiciona a la UCR entre los espacios que votaron en contra de algunos artículos, en realidad hubo nueve diputados radicales que acompañaron al oficialismo. Entre ellos, los dos que responden al gobernador de Mendoza: Lisandro Nieri y Pamela Verasay. En diálogo con MDZ Radio, Nieri explicó lo ocurrido y responsabilizó al gobierno por el revés que sufrió en el Congreso.

"Creo que el oficialismo debe hacer autocrítica de la falta de experiencia legislativa", manifestó Lisandro Nieri pero aclaró que hay que diferenciar entre los diputados que entendían que correspondía darle herramientas al presidente y quienes no estaban de acuerdo. Nieri aparece en el primer grupo.

"Creo que no se hacen las diferenciaciones que corresponden. Yo voté todo de manera positiva. Hubo colegas que votaron negativos algunos incisos con argumentos absolutamente válidos. Creo que a veces no se diferencia", sostuvo en referencia a los 9 radicales que votaron a favor de las facultades que solicitaba el gobierno nacional.

Julio Cobos votó en contra en particular, Nieri a favor.

Nieri remarcó que Alfredo Cornejo siempre "planteó tener una actitud constructiva con un gobierno que asumió en medio del desastre" y que por eso entendían que había que declarar la emergencia y las facultades extraordinarias que también se han otorgado en el pasado a otros presidentes.

A pesar de ello, no quiso confrontar con el resto de su bloque y aseguró que los argumentos para votar en contra son válidos y que la responsabilidad es del Ejecutivo por no buscar consensos antes de someter artículos e incisos a votación. "Luego pasó lo que está a la vista. Empezó la sesión y hubo algunos incisos en los que no se lograron los números. Sobre todo en las facultades delegadas", manifestó en MDZ Radio.

Para Nieri el error del gobierno fue avanzar con la votación pese a que ya se sabía que había disidencias en temas puntuales. "Me parece que se hacen análisis simplistas de quién es el culpable. Empezar una sesión sin acuerdos y no ceder en puntos te puede significar que te lleven el artículo o el inciso o quedarse sin nada", esgrimió.

Las discusiones que se vienen

El diputado nacional de Mendoza aclaró que no está al tanto de posibles diálogos entre Alfredo Cornejo y Luis Caputo pero aseguró que es lógico que existan charlas pensando en la necesidad de avanzar con temas fiscales que apremian a las provincias. Nieri aseguró que coparticipar el impuesto PAIS no es una solución viable porque es un impuesto que debe desaparecer porque "tras más complicaciones aún al sistema impositivo". Pero eso no quiere decir que no sea necesario plantear otras alternativas para compensar lo que dejaron de percibir las provincias tras "la pésima decisión de cuasi derogación de cuarta categoría del impuesto a las ganancias". Por ejemplo, pidió coparticipar el blanqueo entendiendo que lo que pagan quienes accedan es deuda de impuestos como bienes personales e IVA.

"Hay que dar la discusión de como se distribuyen los recursos de nación a provincias. Hay que darlas. No se puede plantear que las provincias están bien. No todas las provincias están bien. Por qué vas a seguir asistiendo a las que están mal y no a las más perjudicadas. Obviamente se discute por recursos", aseveró.

"Los grandes responsables no están dando explicaciones. Los que vivieron siempre con superpoderes no quieren darle una facultad a un presidente que asume agarrando el desastre que dejaron ellos. Concretamente el kirchnerismo", concluyó Lisandro Nieri.