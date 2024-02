Jorge Macri lanza una gestión austera contra "los que buscan privilegios"

Jorge Macri está convencido de que hay un par de premisas básicas que no va a negociar y que serán la confirmación de que su gestión fue buena: tolerancia cero a cualquier forma de violar las normas, inversión en seguridad para terminar de certificar a la Capital Federal como el lugar más seguro del país y afilar el "ojo de almacenero" para chicar los gastos posibles en cargos políticos y presupuesto en distintas áreas de Gobierno. Deberá entonces conjugar talentos y política para lograr llevar a cabo el objetivo con el menor costo político posible. Habrá un lanzamiento en tres semanas para dar por comenzada la gestión.

La seguridad le saca el sueño a Macri, quiere que la Ciudad sea el lugar más seguro del mundo, pero sabe que el contexto no colabora: son pocas las ciudades globales que triplican su población nocturna cuando empieza la jornada laboral, y menos casos los que soportan ese fenómeno con casi 7 de 10 adolescentes pobres en el país y casi 50% de pobreza nacional, factor que tiene su correlato en la suciedad y el delito.

El debut de la gestión no fue el mejor, un desastre ambiental como el de diciembre no es predecible a pesar de que las alertas no fallaron, los árboles caídos destrozaron autos y casas y sembraron ramaje por toda la ciudad porque las sierras no alcanzaban a el ancho de los arboles y hubo que salir a alquilar sin pausa. Las quejas de vecinos son únicamente certeras: fue lento el operativo de recuperación de los daños, y durante un mes hubo paisajes dañados, entradas, ramas gigantes en las veredas. Deberá Ignacio Baistrocchi intensificar el trabajo, el descuido de la gestión anterior durante el proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta fue sensible, el abandono en distintos lugares se percibe en todos los barrios y el olor por falta o mala limpieza de los sumideros genera un clima nauseabundo en distintas comunas, tanto en Recoleta como en Lugano.

Contención y política. Jorge Macri y Cesar Torres, con Hebe Casado, vice gobernadora de Mendoza.

La jefatura de Gabinete es la coordinación general que llevará Néstor Grindetti, exintendente de Lanús y hombre de confianza de la familia Macri. Hay un pedido de volver a reencontrarse con los vecinos, el Estado cerca, resolviendo, que no dependerá del hombre del sur. La secretaría de Gobierno tiene el difícil desafío de cambiar la época del big data y las planillas por la charla con la gente y el mate en la vereda. Saber los nombres, qué necesitan, resolver el día a día, son las formas que pretende Jorge Macri para esta etapa venidera en la Ciudad. Será César Torres el encargado, secretario de Gobierno y hombre fuerte de la territorialidad y militancia de base del PRO. Colosal desafío en el PRO porteño, donde durante ocho años lo que no era analizable a través de métricas no existía.

Waldo Wolff es el ministro de Seguridad, y su objetivo es complejo y variopinto: trabajar espalda con espalda con Patricia Bullrich, quien impone un criterio de alto perfil, protagonismo y mayor riesgo en los operativos. Wolff cultiva una forma más silenciosa, de hecho no se supo de la presentación de una nueva brigada de la policía que patrulla con chalecos negros las zonas que dentro de un mapa calórico del delito, buscando prevenir y evitar delito. Trabaja junto a Diego Kravetz, quien tuvo el primer cruce con Patricia Bullrich por mandar agentes a un operativo calmo que no lo precisaba. Hechas las paces, Nación deberá pensar dos veces antes de pagar costo político para operativos resolubles con fuerzas urbanas en una sociedad empobrecida y violentada.

Seguridad tiene con Waldo Wolff un pedido: deberá terminar la gestión con el 100% de la ciudad monitoreada con más cámaras y una inversión en tecnología para la prevención del delito que se supervisará desde los "ojos de la Ciudad", el concepto que acuñó el especialista David Kohen para denominar al Centro de Monitoreo Urbano durante su gestión junto a Diego Santilli. Botón para identificar personal, body cam para los policías, cámaras domo para filmar 360 grados y otras herramientas que serán parte del equipamiento de la gestión que goza por ahora de la confianza total de Macri.

Seguridad. Jorge Macri, Waldo Wolff, Patricia Bullrich, distintos perfiles, mismo objetivo.

El achicamiento del gasto es general, menos en Seguridad que se expande en distintos temas. Jerarquizar áreas, cambios en Cultura y otros ámbitos en los que había comprobados cargos prescindibles, auditoría general para controlar y achicar y poner primera en un periodo de Gobierno que deberá exhibir la difícil conjugación de eficiencia con pocos recursos, transparencia con política y resolución de problemas sin bandería política, algo sin precedentes.

Jorge Macri impuso un criterio que tiene a todos los ministros al tanto: personas de confianza, equipos chicos y control de gasto casi diario, hay una premisa de no gastar que se repite en cada despacho que consulta este medio. Lo que Macri deberá también, es lograr que el achicamiento no genere tensión con los que trabajan para que su marca personal crezca y saben que, en su intimidad y no tanta, el jefe de Gobierno sueña con ser el segundo Macri sentado en el sillón de Rivadavia.