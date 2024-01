Pie de guerra: piqueteros marchan y el Gobierno los espera con brigada nueva

Es uno de los días más calientes del año, sin importar el clima: el Gobierno va a lograr aprobar una versión travestida de la llamada “ley de bases” y en la calle habrá manifestaciones para repudiar su aprobación y aún más, pedir su desaparición. Será en las puertas del Congreso y a partir del mediodía, cuando agrupaciones de izquierda, sindicales y kirchneristas marchen en pie de guerra. Pero no estarán solos, habrá otro capítulo de trabajo conjunto de Nación y Ciudad para evitar cualquier desmadre. Waldo Wolff y Patricia Bullrich, ministros de Seguridad de Ciudad y Nación respectivamente, seguirán el plan que Jorge Macri y Javier Milei plantearon sobre las protestas.

El protocolo para que se pueda marchar, protestar y repudiar está más vigente que nunca. Hace un día Jorge Macri lanzó junto a Waldo Wolff las brigadas de Acción Rápida para prevenir y resolver acciones delictivas en el momento, fueron diseñadas y distribuidas de acuerdo al mapa calórico del delito del ministerio de Seguridad porteño. Así entonces, las motos de la Policía estarán monitoreando las marchas y zonas calientes para evitar que un delincuente se infiltre en una marcha y genere caos en una jornada que estará marcada por la tensión dentro y fuera del recinto.

En contra. Organizaciones de jubilados, ambientalistas y culturales, contra la ley ómnibus.

El Polo Obrero, movimientos piqueteros affines al kirchnerismo, organizaciones sociales, serán apenas una parte del repertorio que marchará desde el mediodía y que cuenta con el apoyo del legislador Gabriel Solano, quien llamó a resistir la aprobación de la ley ómnibus y participará activamente en la calle durante el día que rozará a las 14 los cuarenta grados de temperatura y que será peor en el asfalto de la avenida, donde no prohibirá el corte total de una arteria y sólo se podrá protestar arriba de la vereda o con un corte parcial, tal como vienen siendo las protestas desde la llegada de Javier Milei y Jorge Macri al poder de Nación y Ciudad.

La política de Seguridad chocará de frente con los manifestantes, aunque en el ministerio le restaron importancia: “cuarenta grados, mucho debate, no creemos que sea un día de mucha gente en la calle y menos con ganas de tener un conflicto, nosotros como siempre los vamos a esperar para hacer cumplir la ley, lo dijo ayer Jorge, no hay nadie por encima de la ley ahora en la Ciudad”. Lo plantea en off uno de los diseñadores del plan porteño para prevenir delitos en manifestaciones.

Muerto el capitulo fiscal, el Gobierno se encamina a lograr la aprobación, pero habrá un largo debate en el recinto para lograr la expresión de distintos bloques opositores que siguieron negociando hasta entrada la madrugada, cuando se suelen resolver los indecisos. Más allá de los cambios, el presidente volvió a tensionar con la oposición por permitir y avalar el mote de “extorsión” al bloque que debate desde la oposición a la ley necesaria para aplicar el plan de gobierno de La Libertad Avanza.

Debut. Primera sesión de Martin Menem.

La convocatoria orgánica es del Polo Obrero, pero estarán acompañados por partes de agrupaciones de jubilados, ambientalistas y hasta el Incaa, el organismo estatal que está en pie de guerra por el recorte en cultura impulsado por el Gobierno. Así, se esperan replicancias de la protesta en el Congreso en distintos puntos del país, y según dijeron se quedarán en las calles hasta su aprobación y en posterior.

Los cambios fueron variados y profundos, tal es así que pasaron de 524 a 385 la cantidad de artículos, y se estima que el número para la aprobación en general está más que sobrado, dado que se exigen 128 manos y cuentan con 142 según contó MDZ hoy. La aprobación en particular y su debate detallado podrá generar un escenario de trabajo de 36 horas con cuarto intermedio, por lo que se presume que desde las 10 am, la hora en que se inició la sesión con Martin Menem debutando al mando de la Cámara, se logrará la aprobación general antes de la noche, y se seguirá con los cambios.