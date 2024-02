La multa millonaria que arriesga Daniel Orozco por negarse a mostrar las cuentas

En el último informe del Tribunal de Cuentas donde figura el cumplimiento de todos los organismos del Estado de los informes de gestión que exige la ley de Responsabilidad Fiscal, sólo una comuna no presentó ninguno de los requisitos exigidos. Se trata de Las Heras y por esta irregularidad, el municipio debió pagar siete millones de pesos de multa en los últimos días. Como la irregularidad corresponde al segundo trimestre de 2023, la actual gestión lasherina accionará contra los funcionarios de la anterior administración para que abonen de su patrimonio lo gastado.

Cada trimestre, los funcionarios públicos están obligados por la ley de Responsabilidad fiscal, que es la 7314,a presentar informes de gestión de los entes que tienen a cargo. Las presentaciones tienen requisitos y fechas de vencimiento. El Tribunal de Cuentas evalúa cada informe y publica luego quiénes cumplieron y quiénes no. Además, emite fallos sobre cada uno de los informes presentados por los organismos estatales, que incluyen multas económicas.

La presentación correspondiente al segundo trimestre del año pasado, arroja, según pudo observar MDZ, que 68 entes presentaron sus informes (entre los que se encuentran 17 municipios mendocinos, las cámaras legislativas, todos los hospitales públicos, los entes de control, etc.) y sólo uno "no realizó ninguna presentación", es decir que no sólo no cumplió con alguno de los requisitos, que es otra de la categorías en las que podía haber quedado sino que no envió ningún documento, de acuerdo al informe del Tribunal. Se trata del municipio de Las Heras que estaba administrado en esa época por el exintendente Daniel Orozco (La Unión Mendocina).

Organismos que cumplieron

Organismos que cumplieron menos Las Heras

El municipio de Las Heras ahora está comandado por Cambia Mendoza y según informó su intendente, Francisco LoPresti, el municipio tuvo que pagar 7 millones de pesos al Tribunal como multa por no presentar el informe trimestral. En diálogo con MDZ radio, el jefe comunal aseveró que: "Uno va recabando información, el municipio tuvo que pagar 7 millones de pesos hace muy poco respecto de una multa con la provincia por no presentar los balances al Tribunal de Cuentas. Estamos evaluando hacer una acción de responsabilidad civil de repetición contra los funcionarios responsables para que devuelvan el dinero. Esa irresponsabilidad podría recaer sobre todos los lasherinos".

Es decir que la gestión de LoPresti apunta a que los exfuncionarios afronten con su patrimonio el monto que tuvo que pagar el municipio por la presentación que no hizo la gestión anterior los informes exigidos por el Tribunal de Cuentas. Muchos de los fallos del organismo de control, apuntan a que sean los funcionarios involucrados los multados y no el ente que debía hacer la presentación.Otras resoluciones, en cambio, les marcan errores en la presentación, sin embargo, los informes son aprobado. En este caso, por el contrario, como Las Heras no presentó nada, la multa fue para el municipio.

Es por eso que ahora, LoPresti busca recupar el dinero que tuvo que pagar a través de una acción civil contra los exfuncionarios que debían hacer la presentación ante el organismo de control.