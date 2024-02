La contundente reacción de Luis Caputo tras el revés de la ley ómnibus

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la aprobación o no de la ley ómnibus "no va a cambiar el rumbo económico" del Gobierno y minimizó la derrota del oficialismo en Diputados.

A través de la red social X, el jefe de Hacienda reiteró que se mantendrán las premisas principales, que incluyen la postura de no gastar "más de lo que se recauda" y con un Banco Central que "no va a financiar al tesoro".

"La votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico. No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al tesoro. Eso es lo que va a garantizar no volver a pasar los problemas de los últimos 20 años", sostuvo el funcionario.

"No dramaticemos lo de hoy", señaló Caputo, quien apuntó contra "un puñado de legisladores que quieren que todo siga igual, a pesar que la gente votó un cambio".

Por último, el ministro afirmó que, pese a este revés, "el país sigue", y dejó un mensaje esperanzador: "Todo va a salir bien, porque por primera vez en décadas, estamos haciendo lo que corresponde".