Escándalo: la aclaración de Manuel Adorni tras ser acusado de cobrar dos Asignación Universal por Hijo

El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó este domingo que él o su mujer cobran ninguna Asignación Universal por Hijo y sostuvo que "es fake" la información que publicó el portal El Cohete a la Luna.

"Es fake", aseguró ante la consulta del sitio CORTA y agregó: "No cobro AUH ni yo, ni mi mujer, ni nadie". No obstante, el vocero presidencial no hizo referencia sobre el juicio laboral que consta en la publicación.

De acuerdo con la investigación que compartió el sitio web, la esposa de Adorni, Bettiana Julieta Angeletti, percibió al menos dos veces asignaciones familiares por sus dos hijos, en octubre y noviembre del 2023.

La noticia generó críticas en las redes sociales por la fuerte postura anti planes sociales del vocero. Incluso, en junio del año pasado escribió en su cuenta de X: "Una pareja con 3 hijos que vive de planes sociales cobra $11.465 x cada hijo (AUH) + $4.314 (Plus AUH) + $34.000 (Tarjeta Alimentar) + $42.256 x cada padre (Potenciar Trabajo) = $157.221. Muchos de ellos no trabajan y tienen lo que vos no podés tener trabajando todo el día. Fin".

Según el texto, la mujer del funcionario cobra dos AUH a pesar de estar en relación de dependencia y ser monotributista. Además, habría obtenido una línea de crédito con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) con tasa y financiación en pesos a 30 años.

Por otra parte, la nota sostuvo que el actual portavoz de Gobierno había impulsado un juicio laboral contra un exempleador, el cual terminó ganando un millón de pesos (unos 58 mil dólares de entonces).

La nota presenta documentos que muestran cómo Adorni habría llegado en 2003 a una conciliación con Mapemfi S.A., una concesionaria de Renault, luego de haber sido despedido y comenzar un juicio laboral contra las empresas Renault, Plan Rombo y Centro Automotores, pese a que nunca había trabajado para ellos.