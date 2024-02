Mercedes Llano tras reunirse con Milei: "Todos los niveles de Gobierno deben acompañar el ajuste fiscal"

Con la mira puesta en el inicio del período de sesiones ordinarias en el Congreso este viernes por la noche -con el mensaje de la Asamblea Legislativa- el presidente Javier Milei se reunió con diputados del bloque oficialista por casi dos horas en el Salón Norte del primer piso de la Casa Rosada. Entre otros temas abordados, se dio a conocer que algunos puntos de la frustrada ley de Bases volverán a aparecer en la agenda parlamentaria en el próximo tiempo.

De los diputados de La Libertad Avanza, participaron los mendocinos Facundo Correa Llano, Mercedes Llano y Lourdes Arrieta. En diálogo con MDZ, Mercedes Llano reflexionó acerca del cónclave: "Milei hizo un análisis de la gestión. Se avanzará firmemente en cumplir con los objetivos con los que el presidente se comprometió ante los ciudadanos: eliminar la inflación, luchar contra la inseguridad y dar la batalla cultural en diversos planos. Analizamos los logros que se han alcanzado para estabilizar la economía mediante reformas de shock y erradicando los vicios de la política: déficit cero en tiempo récord, reducción de la brecha cambiaria, desaceleración de la inflación y saneamiento del BCRA, entre otros".

En tanto, señaló que Milei "también compartió estudios que evidencian un apoyo ciudadano mayoritario a las medidas del Gobierno, así como también expectativas crecientes en cuanto al rumbo futuro de la economía. La mayoría de los ciudadanos respaldan estas medidas de ajuste a la política y confían en el presidente".

Asimismo, Llano aportó que en la reunión "se evaluaron las políticas de contención social que está impulsando el Gobierno para afrontar esta dura transición y la gravísima herencia populista: ayudas escolares a más de 7 millones de chicos, duplicación de AUH y Tarjeta Alimentar, eliminación de los intermediarios de planes sociales, asistencia a familias para financiar cuotas de colegios privados, refuerzo a jubilado. Como diputados de la LLA seguiremos acompañando en estos innegociables objetivos".

En relación a las rispideces que mantiene Milei con los gobernadores y el "equilibrio" que deberán hacer los diputados de LLA entre seguir las órdenes partidarias y, a su vez, no enfrentarse a sus propias provincias, Llano consideró: "Seguiré trabajando en las reformas estructurales que reconduzcan a Argentina y Mendoza por el camino de la libertad y prosperidad. En primer lugar, todos los niveles de Gobierno deben acompañar las políticas de ajuste fiscal porque, en definitiva, todo gasto sale del bolsillo del ciudadano, no importa si se trate de Nación, provincia o municipio. Hay provincias que pueden recortar la pauta oficial, el financiamiento a empresas públicas, reducir el tamaño del Estado, bajar gastos innecesarios en festivales, etc. Mendoza no es la excepción y así lo he remarcado como legisladora".

"En segundo lugar, más allá de las medidas coyunturales, el conflicto entre Nación y provincias ha dejado al desnudo la tergiversación y fragilidad de nuestro 'sistema federal', si pudiera denominárselo como tal. Pasamos de un sistema (SXIX) en el que Nación cobraba un único impuesto y el resto las provincias -en un marco de sana competencia- a uno en el que Nación y provincias aplican decenas de impuestos merced al engendro de la coparticipación, que legitimó el avance de la Nación sobre las potestades tributarias de las provincias. Un engendro que dio lugar a un sistema injusto, de dependencias y atravesado por la discrecionalidad. Un Estado nacional macrocefálico, provincias que gastan más que lo que generan y provincias que reciben menos de lo que aportan. Considero que estamos frente a una oportunidad histórica para eliminar la coparticipación y volver al sistema de separación de fuentes, así cada jurisdicción vive de lo que genera", sumó la diputada mendocina.

Consultada acerca de si Alfredo Cornejo es hoy el mandatario provincial más alineado con Milei, Llano aseveró que "no es el gobernador más alineado en la práctica, más allá de lo discursivo y de algún acompañamiento puntual. Para estar en línea con las políticas liberales, el desmantelamiento de privilegios y la lucha contra la corrupción, ejes del Gobierno nacional, tendría que replantear las decenas de fideicomisos provinciales, privatizar empresas públicas, disminuir el tamaño del Estado, dejar de priorizar el gasto en eventos, respetar la independencia del Poder Judicial y luchar férreamente contra la corrupción, entre otras acciones".

Llano, dijo que Mendoza no fue parte de la conversación con Milei. porque se "habló de la situación del país".

Los Diputados de LLA nos reunimos con @JMilei Karina Milei @GAFrancosOk @madorni para analizar el avance de la gestión, cuyo innegociable norte es el de bajar la inflación, terminar con la inseguridad y dar la batalla cultural.

Javier Milei pidió a los diputados de LLA "acompañamiento" en las medidas que va implementando su gestión, se mostró contento por las expectativas de la economía y les adelantó que la ley "Bases" volverá a ser enviada al Congreso, aunque dividida "por temas".

Uno de los funcionarios que acompañó a Milei fue su vocero, Manuel Adorni, quien recordó que no es el primer encuentro de este tipo con legisladores, ya que a Milei "le gusta también tener contacto de primera mano con ellos".

"Se analizaron los avances en la gestión, se analizó el tema del incremento que hubo en las ayudas sociales o con los sectores más vulnerables", subrayó Adorni en su habitual conferencia de prensa y rechazó las versiones que indicaban que el Poder Ejecutivo no enviaría proyectos al Congreso, pero indicó que no están definidos cuáles serían.

"Seguramente en el corto plazo, porque claramente el viernes se inician las sesiones ordinarias, haya novedades con respecto a los proyectos de ley que el Ejecutivo quiere enviar al Congreso", añadió.

Por su parte, el legislador libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch, se refirió al tránsito de la ley Bases y dijo ante la prensa que su bloque tuvo "diálogo para podar casi la mitad de los artículos de la norma", que volvió a comisión en la Cámara de Diputados tras su frustrado tratamiento en el recinto. Diputados de La Libertad Avanza en la puerta de Casa Rosada.

"Ese es el diálogo, que todos estemos mirando en la dirección correcta frente al naufragio kirchnerista. Si el consenso es la negociación para los privilegios y seguir con lo mismo, Javier y nadie de los que está en La Libertad Avanza se metió en la política para esto", acotó.

Además de Benegas Lynch y Oscar Roberto Zago -quienes llegaron a la Rosada, junto a otros diputados, en subte desde el Congreso- también participó de la reunión el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Javier Milei convocó la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso nacional para este viernes, 1 de marzo, a las 21, según el Boletín Oficial. Se trata de un horario poco habitual dado que tradicionalmente los presidentes ofrecían su discurso al mediodía.