Carlos Melconian usó un famoso refrán para criticar las medidas de Javier Milei

El expresidente del Banco Central, Carlos Melconian, sostuvo que Javier Milei "eligió una política de choque" para gobernar y remarcó que el presidente "descansa sobre el 56%" de los votantes que lo eligieron en las elecciones de noviembre.

Sin embargo, el economista alertó que esta jugada le puede salir en contra ya que dependerá de la paciencia de la población para tolerar las medidas económicas.

"Cualquiera que hubiese ganado tenía que ajustar. Después hay un formato político con una hoja de ruta económica donde alguien decide", expresó por TN.

Melconian sostuvo que Milei "hereda un quilombo" en materia económica y recalcó que si no se evita que los ingresos queden por debajo de la inflación "no hay ninguna probabilidad de éxito de un programa de estabilidad". "Eso rápido no va a pasar", expresó.

En este sentido, acudió a la famosa metáfora "contigo, pan y cebolla" para explicar que el éxito de las medidas de Gobierno dependerá del plazo que está dispuesta a tolerar la sociedad por una mejora.

"Hay que ver cuánto pan y cebolla aguanta el 56% respecto a que el Gobierno encuentre la luz al final del horizonte. Hay una estrategia de ´me peleo y me banca el 56%´. El tema es cuánto pan y cebolla hay ahí, no sabemos. Pan y cebolla son las medidas que se tienen que tomar", explicó

Asimismo, Melconian enumeró algunos errores como una "innecesaria suba del tipo de cambio" y la "postergación" de la suba de precios relativos y nombró como ejemplo a "todo lo vinculado a lo tarifario". "Falta una pata heterodoxa, falta corregir un conjunto de precios relativos. La tasa de inflación es un tema a mirar", dijo.

Además, agregó que el Gobierno "no tiene que tener vergüenza de aplicar la bimonetariedad" en alusión a la libre competencia de monedas que propuso Milei. "Si no vas a ir por la dolarización, no importa que lo hayamos planteado nosotros. Esta a disposición de todos los que la estudiamos. Entonces, arranquemos por la bimonetariedad y la gente saque los dólares del colchón".

"Todo el mundo quiere ver dónde termina esta estrategia de choque. Hace falta dotar al equipo económico de dosis de confianza. En algún momento hay que dotar al pan y cebolla de algo más, por que hasta las parejas más enamoradas se aburren de eso. Le tengo un poco de temor al nivel de actividad", cerró.