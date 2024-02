Alberto Fernández rompió el silencio y tomó distancia del escándalo de Anses

Tras revelarse la existencia de "cajas negras" dentro de la Anses, que implicaba la contratación de seguros por el Estado para otorgar créditos a jubilados durante el gobierno de Alberto Fernández, el expresidente volvió a estar en la mira.

El exmandatario fue denunciado este miércoles y se exigió que se investigue el mecanismo que, durante la gestión anterior, obligaba a los organismos del Estado a contratar exclusivamente a Nación Seguros, con la intervención de "brokers" y con la obtención de comisiones a cambio de servicios sin sentido aparente.

Uno de los apuntados fue Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada del expresidente, María Cantero, por presuntamente haber cobrado una comisión. En ese marco, Fernández tuvo que salir a dar explicaciones y desestimó que haya impulsado gestiones con funcionarios para que contraten a Martínez Sosa al igual que tampoco le pidió a Cantero para que participe.

“Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, remarcó en contacto por La Nación.

Según la acusación, la Anses tenía un contrato con Nación Seguros, que a su vez estaba tercerizada, que fue cortada tras la decisión del extitular de la administración, Osvaldo Giordano, por "inconveniencia económica". El costo rondaba rondaba alrededor de los $20.000 millones.

En su defensa, el dirigente peronista explicó que en 2021 firmó un decreto que dictó la obligatoriedad de los entes públicos de contratar a Nación Seguros, pero cuya intención era terminar con la intermediación y hacer la contratación de forma directa.

Asimismo, desmintió haber hablado con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario en el Estado, con comisiones millonarias y recalcó que no lo ve hace "uno o dos años".

También recalcó que jamás habló de estos contratos con el gestor y que nunca se desarrolló un encuentro entre ambos y Alberto Pagliano, presidente de Nación Seguros. Enojado por las acusaciones, recalcó que el episodio "no se trata de un Lázaro Báez".