La respuesta de Nacho Torres que deja mal parada a Bullrich en la interna con Macri

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, disparó este martes contra Patricia Bullrich y reveló el motivo por el que la ministra de Seguridad se posicionó en contra suyo en el enfrentamiento que mantiene con el Gobierno.

"Tengo una relación de afecto con ella, pero si hay una persona que me usó fue Bullrich. Utilizó este conflicto para plantarse enfrente de Mauricio Macri por una puja sobre la presidencia del PRO", lanzó.

En ese sentido, reveló que mantuvo una conversación con el expresidente y destacó su rol por intentar bajar las tensiones del conflicto con Nación.

"Él me dijo 'yo no estoy de acuerdo, paremos la pelota'", afirmó por LN+, a lo que le respondió que era necesario "resolver el tema". "Le dije: 'me están extorsionando''”, disparó.

Y agregó: "Mauricio podría haberse subido (a la pelea) por interés. Y la verdad tuvo un gesto de nobleza, se puso en un rol de mediador e incluso siempre estuvo con ánimos de ayuda".

Torres volvió a cargar contra la funcionaria de Javier Milei e insistió que ella quiso "buscar adhesiones" políticas para reforzar su figura, en el marco de las elecciones primarias que se llevarán a cabo en el partido amarillo: "Plantear una interna partidaria cuando el país está agonizando está muy alejado de la realidad de los argentinos".

"Que no haya una interna del PRO, sería una locura. Yo creo que Macri tiene sobradas credenciales. Es expresidente de la Nación y fundador del partido. Hay que respetarlo y reconocerle el lugar que tiene que tener", sentenció.