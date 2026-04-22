Chubut: Ignacio Torres exige la Ley Antimafia contra clanes de Comodoro Rivadavia

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres , endureció su postura frente a una seguidilla de hechos violentos en Comodoro Rivadavia y reclamó aplicar la legislación nacional contra el crimen organizado para juzgar a integrantes de dos familias con largo historial delictivo.

Tras el asesinato de un testigo clave en una causa judicial, Torres exigió una respuesta inmediata de la Justicia y pidió que los miembros de los clanes Vera y Nieves sean juzgados bajo la Ley Antimafia.

El mandatario fue categórico al señalar que la prioridad debe ser avanzar hacia condenas ejemplares y evitar cualquier tipo de dilación en los procesos.

“La solución no es frenar juicios, sino garantizar que quienes delinquen reciban penas acordes y cumplan condena”, planteó, al tiempo que destacó que la normativa vigente brinda herramientas para abordar estructuras criminales complejas.

El reclamo del gobernador se da en el marco de un doble homicidio ocurrido en la madrugada del miércoles en Comodoro Rivadavia.

Según la investigación, una de las víctimas tenía previsto declarar como testigo en una causa vinculada a un crimen previo dentro de la disputa entre ambas familias.

Las autoridades también señalaron que una de las personas asesinadas contaba con antecedentes penales, lo que vuelve a poner en foco la reiteración de hechos violentos asociados a estos grupos.

Coordinación entre fuerzas y Justicia

Ante este escenario, Torres anunció la conformación de una mesa de trabajo integrada por fuerzas de seguridad, fiscales y representantes del Poder Judicial. El objetivo será coordinar acciones para avanzar en las investigaciones y fortalecer la respuesta estatal frente al crimen organizado.

Del encuentro participaron funcionarios del área de seguridad provincial, entre ellos el ministro Héctor Iturrioz, junto a autoridades policiales y judiciales.

Alcance de la ley antimafia

La normativa nacional, vigente desde marzo de 2025, permite juzgar a los integrantes de una organización criminal como parte de una estructura, más allá de su participación directa en un delito específico. Este enfoque apunta a desarticular redes completas y no solo a sus ejecutores.

La ley contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes integren este tipo de organizaciones, lo que, según el Gobierno provincial, representa una herramienta clave para enfrentar fenómenos delictivos persistentes en la región.