Tensión con Chubut: Guillermo Francos se reunió con un gobernador que apoyó a Ignacio Torres

En un modo de volver a bajar las tensiones con Chubut, Guillermo Francos se reunió este lunes con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero.

Se trata de uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio que acompañó el documento en contra de la medida de Javier Milei de recortar fondos por la coparticipación a la provincia liderada por Ignacio Torres. El encuentro fue en la Casa Rosada y Zdero valoró positivamente la charla, a la que catalogó como "madura".

En ese sentido, planteó que las provincias "están trabajando en la refinanciación" de la deuda provincial. "Tengo un diálogo muy sincero con Francos, creo que en este sentido venimos trabajado", indicó el gobernador.

El gobernante estuvo acompañado por los ministros provinciales de Hacienda y Finanzas, José Abraham, y de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez.

La conversación, que duró una hora, tuvo como ejes principales el contexto actual de la región y la posibilidad de una refinanciación de la deuda que Chaco también tiene con el Poder Ejecutivo Nacional.

La visita del gobernador ocurre en medio de la fuerte puja entre Javier Milei y el mandatario chubutense, Ignacio Torres, por 13.500 millones de pesos correspondiente por coparticipación que la Nación no le envía a la provincia por una deuda preexistente.

Sobre el conflicto, Zdero subrayó que "lo que tenemos que hacer es calmar las aguas, encontrar consensos, diálogos", porque "la Argentina necesita madurez en este sentido".



"A mí me ponen palos en la rueda todos los días y voy a seguir trabajando, porque hace tres meses que somos gobierno en la provincia del Chaco", recalcó y pidió "paciencia". "Lo que en 16 años no solucionaron, no se va a poder solucionar en tres meses. Encontremos todos la salida para ver como va a mejorar la Argentina", agregó.