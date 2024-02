"El ejemplo que da es el de la burla, el odio y el insulto": Ignacio Torres redobló la apuesta y le respondió a Javier Milei

Luego de que la Legislatura de Chubut le diera facultades extraordinarias para discutir los fondos en disputa con el gobierno nacional, el gobernador Ignacio Torres advirtió al Gobierno Nacional y recalcó que la provincia va a defenderse "hasta las últimas consecuencias".

"Hay un presidente que nos trata con desprecio. Cuánto odio puede haber en una persona que tuitea con sorna burlándose de un chico con síndrome de down. El ejemplo que da el presidente es el de la burla, el odio y el insulto", disparó para hacerse eco de un tuit de Javier Milei.

El posteo, que compartió el mandatario en redes sociales, mostraba un meme con una imagen editada de Torres con rasgos de una persona con Síndrome de Down,

"Lamento que algunos no entienden la gravedad institucional. Esta Argentina no va a salir adelante nunca si creemos que fomentando el odio y el desprecio corremos la agenda de los problemas estructurales, la inflación y pobreza", afirmó el mandatario chubutense.

"Yo quiero acordar, pero no me voy a dejar apretar nunca cuando nos quieran poner un pie encima", agregó al tiempo de considerar que "el objetivo del Gobierno es disciplinar a todas las provincias".

“No es partidario. No quisieron matar a una provincia del PRO, lo que quisieron es matar una provincia chica. Chubut será de cabotaje, pero se sabe defender y lo va a hacer. Con miedo no vamos a salir adelante, vamos a ser respetuosos pero no nos vamos a callar", recalcó para escalar el conflicto.

Acto seguido, advirtió por el impacto de las políticas económicas del Ejecutivo sobre los jubilados quienes "están viendo la licuación de los haberes" y pidió "poner el foco" en ellos.

"Es como que el FMI le diga ‘sabes qué, no los dejamos canjear deuda, pagame de una, porque dijiste que no les gustaba el actual presidente’. Es lo que no está diciendo a nosotros el gobierno nacional”, insistió.

Luego, Torres arremetió nuevamente contra la Nación: "Le agradezco al gobierno porque nos juntó a todos, y nos sabemos defender y nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias”,

“Algunos hablan de austeridad para no decir ajuste. Nosotros tuvimos que ajustar, parte de administrar es ordenar las cuentas. Hoy me denuncian penalmente a mí. El gobierno nacional debería estar pidiendo que Chubut exporte más”, lanzó.

"Los chubutenses queremos que nos dejen laburar y vivir en paz. Pero cuando nos quieran pisar la cabeza, está provincia chica se va a defender", finalizó su discurso.