García Zalazar: "Mendoza va a tener la mejor educación del interior del país"

Más de 55 mil docentes y personal de apoyo. Unos 600 mil alumnos de todos los niveles y, sobre todo, 1,5 millones de personas que “depositan” (algunas veces de manera delegativa) sus expectativas y presiones. Todo eso pesa en la espalda de Tadeo García Zalazar, el ministro de Educación y director General de Escuelas. En el camino de los tres gobiernos radicales, es el primer dirigente político surgido de las canteras radicales que ocupa el cargo.

El lunes empiezan las clases y el propio Alfredo Cornejo se había comprometido en darle prioridad al tema. Este año las escuelas abren con una expectativa dolorosa: el impacto que pueda tener la crisis y que haya más chicos con hambre. La incorporación del área de Desarrollo Social a la DGE tiene que ver con el abordaje integral.

Son las 18 y en Casa de Gobierno casi no hay nadie. Se escucha un taladro de fondo y nada más. García Zalazar está en su despacho minimalista, donde solo cuelga el título de licenciado en Ciencia Política, que recibió en la cantera del cornejismo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. El ministro sabe de los condicionantes y pone algo de cautela a la hora de trazar un panorama a largo plazo. Para que no se pierda el foco, la entrevista empieza por el final: García Zalazar garantiza que Mendoza tendrá “la mejor escuela del interior del país”.

-Como padres, todos, incluido vos, le ‘damos’ responsabilidad y confianza a la educación. ¿Vos confiás en ese sistema para tus hijas?

-Mis dos hijas eligieron una escuela con mucho compromiso, con buen clima, con mística y un grupo muy bueno. Hay una comunidad linda. Eso es bueno.

-A tus amigos y a los padres que tienen hijos en la escuela, ¿te animás a darles tranquilidad por la calidad de educación que van a recibir?

-No sé cuántas garantías les podemos dar; pero que va a ser mejor que en otras provincias, eso lo aseguro y lo firmo. Va a ser mejor que en San Juan, Córdoba, San Luis, Neuquén, Chubut…lo único que podemos tener distinto es con Córdoba (no significa mejor o peor) y con CABA. Comparativamente con otras provincias el secundario le va a dar más herramientas. De a poco van a tener mejores condiciones. Ahora, hay condicionantes…si el chico no come…es duro. Pero vamos a dar todo para mejorar las condiciones materiales detectar los problemas, darle apoyo y vamos a hacer mejoras con la formación docente. En resumen, yo le diría que le vamos a dar un sistema educativo que es lo mejor que van a tener el interior del país.

-Hay 55 mil docentes, 500 mil alumnos y un millón y medio de padres, tíos, abuelos y vecinos encima…

-Se siente a diario esa presión. La idea es saber de dónde partimos y ver a dónde llegamos. Partimos de un escenario de escasez, bastante adverso. Todo lo que hagamos queremos que se valore. Primero veamos el corto plazo y luego analicemos los 4 años. El inicio de clases va a cambiar en que pudimos intervenir durante el verano en 600 escuelas, pintamos muchas.. la mitad de los edificios van a notar cambios. Son 1.350 edificios y a la mitad le hemos hecho algo. Todas las directoras recibieron el fondo para el inicio de clases para eventualidades que surgen. Tienen un fondo que llegaba antes en marzo. Va a haber Internet de calidad en 1000 edificios, que es más del 80 por ciento de las escuelas. Tadeo García Zalazar asegura que prepara un plan integral de educación.

-¿Va a haber conectividad para poder aprender y vincularse de verdad?

-Banda ancha, con conectividad suficiente para que anden las computadoras de la escuela, el laboratorio, con cualquiera de los formatos. Está sucediendo, ya funciona. En algunas escuelas eso es súper significativo. En Corral de Lorca, por ejemplo, el único wifi del pueblo es el de la escuela y ya funciona. Es significativo. La idea es que el GEM funcione con todas las funcionalidades. Y que funcione también todo el sistema que tenemos de evaluación; el censo de fluidez. En secundaria vamos a tener un sistema de alerta temprana, que mezcla la asistencia con el rendimiento académico; es como un semáforo que alerta ante alguna dificultad.

-¿Hoy no tienen datos?

-Tenemos, pero a mes vencido. La idea es que sea en tiempo real. Que detectemos los inconvenientes y podamos actuar, adelantarnos y que el alumno no llegue a fin de año con mal desempeño, sino actuar antes.

-Se supone entonces, que parten de una línea de base buena

-Sí, porque hay respaldo político. El fondo de infraestructura se mantuvo, a pesar de que la Nación no manda los fondos. El incentivo docente se licúa con la propuesta salarial nuestra. La compra de libros la hicimos de manera anticipada y el 100% de la matrícula de sala de 5 y primer grado va a tener un libro para el inicio de la alfabetización. Eso nos da un punto de partida distinto a otras provincias. Llegamos con las paritarias firmadas, no todas las provincias lo han logrado. En otras provincias inician con muchos problemas de infraestructura, sin conectividad, sin los libros y muchas tienen conflictos abiertos. En ese marco, a pesar de todo lo malo de lo nacional, la crisis, es un contexto positivo.

-Van a abrir las escuelas este año y es probable que haya niños con hambre, que no estén en las condiciones ideales para aprender.

-También hay que agregar que vamos a garantizar la alimentación, hay 202 escuelas con jornada extendida más las meriendas que nosotros entregamos. Por ahora vamos a garantizar eso. Como dispositivo nuevo, los CDI que son 39 en toda la provincia, vamos a reforzarlo para que haya uno en todos los departamentos con apoyo escolar y refuerzo alimentario. La prioridad es de 0 a 3 años, es fundamental que tengan. Vamos a tratar de garantizar. Hay un fondo nacional que no sabemos se va a llegar. No ha llegado y hemos pedido precisiones al Ministerio de Capital Humano, pero no hemos recibido respuesta. La crisis económica es un condicionante para la educación.

-¿Puede ser un condicionante esa situación para la parte pedagógica?

-Lo es. Todos los estudios dicen que si no tenés garantizada la parte alimentaria, hay dificultades en el aprendizaje. Veremos en qué magnitud y cuantía tiene. Ahora las familias van a recibir alguna ayuda, con los refuerzos de la ANSES. Eso implica que alguna ayuda extra pueda haber. Después de abril va a sentirse realmente el impacto.

-¿Qué les gustaría sembrar en la gestión? ¿Han puesto foco e la primera infancia?

-Hay cosas que vamos a hacer y depende de la cantidad de recursos que tengamos. Para la primera infancia tenemos un programa de nutrición del lenguaje que empezamos en sala de 2 y vamos a seguir en sala de 3. Es un programa piloto financiado por el Banco Mundial; con estimulación para que los padres ayuden. Está estudiado que los pibes que reciben ese programa de cero a tres años, terminan los estudios y tienen un trabajo un 25% de mayor ingreso que el resto. Es alimento, más estimulación temprana. Además vamos a abrir 30 salas de 3 años dentro del sistema provincial, que hasta ahora no tiene. Estamos notando que hay un estancamiento en la matrícula de 4 y 5 porque hay menos nacimientos y vamos a aprovechar para abrir más salas de 3. En salas de 4 y 5 iniciemos el proceso de alfabetización, que ya se está haciendo y vamos a profundizarlo. Ha dado buenos resultados. Es parte de la mejora que tenemos en Lengua y lo vamos a garantizar con libros para todos, algo que es distintivo de Mendoza.

-¿Cuál es el objetivo?

-Es apostar al futuro. Todos los estudios indican que apoyando desde una edad temprana, mejoras todo el sistema. No lo vamos a ver nosotros, pero se puede medir. Van a tener mucho mejor rendimiento que los que estén ahora en sexto grado. Eso implica que no hay que dejar de evaluar, con los censos de fluidez y comprensión y le vamos a meter una prueba muestral de matemática porque ahí estamos teniendo un problema. Lo mismo que se hizo en lengua, después vamos a ir a una estrategia focalizada escuela por escuela en matemática. El año que viene la idea es hacerla censal, es decir para todos. Una evaluación en dos grados sobre matemática.

-Hay que exorcizar la matemática para que los niños dejen de temerle…

-La estrategia en el mundo es la de ludificación, enseñarla como juego. Y también revisar los contenidos. En algún momento se sacaron las cuentas del sistema…En matemática hay menos consenso que en lengua respeto a la forma de enseñar.

-Enseñan a restar y dividir de manera distinta a como aprendimos nosotros.

-Vamos a tratar de unificar, nuevas capacitaciones docentes y apoyo.

-¿Y en secundaria?

-Vamos a reforzar matemática, vamos a usar otras herramientas para iniciar a los pibes el programación, el año pasado se hizo con “Mendoza Futura”. Hay otro que se llama Edutec. La idea es seguirlo. En secundaria dependemos un poco de que siga el Conectar Igualdad o no. Lo otro es potenciar el idioma. No van a ser curriculares, sino extracurriculares y opcionales para muchos secundarios y sobre todo para educación superior. Vamos a hacer un convenio con el Ministerio de Producción para dar cursos de inglés con orientación laboral.

-Un debate aún abierto es ‘para qué sirve o se orienta’ el secundario. También cómo despertar el interés de los alumnos…

-Hay que hacerlo más atractivo, que sirva para conseguir trabajo. Hemos pensado varias cosas. Vamos a hacer una prueba piloto de lo que en España se llama el “pasaporte educativo”. Es que los pibes puedan juntar créditos para distintas cosas y que les sumen si quieren hacer una tecnicatura, un profesorado. Son horas extracurriculares que le sirvan. Que haya una buena oferta de cursos y que sumen créditos en idioma, tecnología y otros saberes prácticos. Esos créditos podrían servirle a una carrera de grado por ejemplo. Lo que vamos a intentar es ponernos de acuerdo con la orientación de los créditos. Eso se llama Pasaporte Educativo…vas juntando créditos y sos ‘idóneo’ en un área, o técnico. Eso incentiva a elegir más carreras y salir de una orientación rígida. En las escuelas técnicas estamos pensando en un cambio para que en los 5 años le demos una certificación y tengan el secundario completo. Es porque hay mucho desgranamiento. Eso está muy avanzado. En la ley ómnibus estaba porque hay que hacer un cambio en la Ley Federal. Nosotros queremos hacer una prueba provincial al menos.

-¿En secundaria hay lugar para todos, se puede adecuar la oferta a lo que los alumnos buscan o necesitan?

-Es muy rígido. Vamos a ver cómo podemos meterle flexibilidad al sistema, dentro de lo posible. A eso apunta lo de los créditos. Hay que ir sacando esa rigidez y que la nueva flexibilidad juegue a favor de la salida laboral y de los estudiantes; que le convenga al pibe estudiar inglés, por ejemplo, porque le sirve para conseguir un trabajo en un hotel. Va a ser más flexible.

-¿Con el idioma cómo se va a aplicar?

-Tenemos que esperar a tener el plan. Lo vamos a tener listo en abril. Nosotros vamos a hacer un mini plan estratégico de todo el sistema educativo, que involucra Infancia, Cultura, Educación e infraestructura.

-¿Ese plan tiene cuestiones operativas?

-Sí, se plantean cuestiones de corto, mediano y largo plazo. Se van a hacer cuestiones operativas, incluye la reforma de leyes, temas administrativas, y mucha apuesta por la tecnología. Estamos en un proceso de mejora del GEM que está pensado para que sea la base para liquidar sueldos pro ejemplo. Vamos a unificar todo el GEM. Eso nos va a permitir además interactuar con otras bases de datos, como la historia clínica de los pibes, que es fundamental.

- ¿Se puede hacer operativo ese cruce de datos?

-Es posible. Hay que hacer una inversión grande. Hay muchas cosas que ya se están haciendo y se van a hacer. El concepto es, como han hecho algunos países de la Unión Europea, donde tienen una cuestión es que el Estado sea invisible y no tengas que cargar las cosas muchas veces. Es decir, si ya cargaste la partida de nacimiento no te la vuelven a pedir por ejemplo. Ocurre con los títulos: no le puedo pedir a todos los docentes título de papel, es una locura. Queremos que sea todo digital. Estamos peleando con la Nación para que lo avalen.

-Hay cierto docentecentrismo en la discusión por la educación…

-Eso cambió con el GEM, que centra todo en el alumno. Si no tuviéramos el GEM no podríamos haber buscado a los alumnos en la pandemia, o tener el censo de fluidez y cuántos pibes no aprenden lengua. Eso permite estrategias focalizadas. La intención es que el alumno aprende. Todo lo que mejoremos en el GEM apunta a eso, por ejemplo qué alumno come, qué alumno recibe ayuda o no. Para cuando lleguen al jardín o primer grado hay que poner peso y talla, que es fundamental porque te da 10 indicadores asociados para ver si puede tener un problema de salud, si el sistema tiene que llegar antes para prevenir, si tiene que tener más controles. Cuando esas alertas tempranas estén activadas, le vamos a poder decir a los padres que lleven a su hijo al médico por ejemplo. Lo mismo con el rendimiento, para ir haciendo ese sistema. Tenemos un convenio con la UBA para trabajar con inteligencia artificial en el alerta temprana.

-Poner el foco en alfabetización…es algo desalentador porque arrancan desde lo más básico…

-Son escalones. Tenemos que mejorar el GEM, mejorar el censo de fluidez, ese es el primer escalón. El segundo escalón es ir por matemática y el tercer escalón educación para el trabajo. Primero que aprendan a leer e interpretar; luego que aprendan a sumar y hacer operaciones y después que puedan elegir un abanico de cosas para el mundo del trabajo. Esos son los pasos. La oferta que no le podemos dar en el agua, que la encuentre afuera del aula. Y ahí vamos con el pasaporte educativo. Si ya tenés 10 créditos de matemática, no te vamos a tomar lo mismo. Le vas formando ese camino, esa trayectoria según lo que les guste.

-¿Han pensado algún tipo de cambio en el sistema de evaluación y promoción?

-Hay que ir exigiendo a medida que el sistema otorgue herramientas para exigir. El primer objetivo fue que los pibes vuelvan a la escuela. El segundo es que estén en la escuela aprendiendo y después que sea más o menos atractivo y que le sirvan para el trabajo. Nosotros hicimos un curso con el Parque TIC con chicos que hicieron un curso de tractoristas con lentes de realidad virtual y terminaron con el carnet de tractorista oficial y todo están trabajando. De esos cursos, necesitamos 20 o más.

-¿No habrá cambios?

-La idea es que hagamos el Plan y eso derive en ajustes o cambios. Seguramente el sistema va a tener ajustes. El tema es que el sistema tiene sus tiempos…por ahí uno quiere ir a 120 y el sistema te lleva a 20. Lo que no podamos hacer con cambios por adentro, lo haremos por afuera como los programas que tenemos.

-¿Cuál es la forma de reestructurar los incentivos para los docentes que mencionaron?

-Estamos esperando definiciones del Gobierno nacional por todos los fondos que se han recortado. Hay muchos que, por lo que dijo el secretario de Educación, son definitivos, otros que están pensando en hacer un nuevo fondo, como el FONID. Igual vamos a hacer incentivos para capacitación. La idea mía es hacer algo para todo el sistema, aunque estamos limitados por una cuestión de recursos. Como parte del Plan posiblemente surja que hay que mejorar la formación en matemática en primaria, en lengua en el secundario y lo que sea necesario. La idea es pagar por esas capacitaciones y si no por lo menos, darle puntaje para que tengan puntaje para ganar concursos.

-¿Va a haber más concursos?

-Este año vamos a llamar a concurso de directivos. Eso va a generar una movilidad importante.

-¿Tienen un perfil de directivos?

-Hay un estudio que hizo el CEM e hicieron una serie de sugerencias para cambiar el perfil de los directivos.

-Buscan especialistas en lo pedagógico, o gerentes, gestores…

-Vamos a trabajar mucho en el cambio de funciones de los docentes. Hay muchos que terminan en tareas administrativas, pero no están foramdos para eso. La idea es que ese perfil lo mejoremos, capacitemos y que haya personas que elijan la carrera de gestión educativa y que tengan las herramientas. Eso lo tenemos previsto y va a ser parte de las paritarias no salariales con el SUTE. Coincidimos en regular la carrera y los cambios de funciones.

-¿Cuál es la reformulación del Ítem Aula?

-La mayoría de los sistemas va a ir a aplicar premios para el que cumple. El ítem aula más un incentivo por capacitación. A eso apunta. El Ítem Aula tuvo un impacto. Lo segundo que viene ahora es cómo se profesionaliza, se actualiza y se capacita. El docente que se recibió hace 7 años da clases en un contexto distinto.

-¿Van a poder cumplir lo que prometieron en campaña?

-Vamos a poner todo desde el inicio….veremos cómo llegamos a julio…el gobernador dijo que es prioridad.

-Hay escuelas que, por ejemplo, están tapadas de basura en la puerta. Eso habla mal del gobierno, pero también de la comunidad…que no tiene un pacto para cuidar las escuelas.

-Hay poco compromiso comunitario todavía, pero tenemos un plan para mejorarlo. Ese compromiso comunitario crece a medida que te alejás del Gran Mendoza. Hay escuelas alejadas que están impecables. No pasa en el Gran Mendoza. En San Rafael pasa, en La Paz pasa, en Lavalle pasa. En el Gran Mendoza hay una desconexión muy grande de los padres con el sistema. Es mi percepción. Obviamente hay excepciones. En muchas hay compromisos muy grandes porque las directoras pechan mucho y se nota. Un ejemplo es la escuela del Barrio Huarpes, que está en un entorno adverso y la directora hizo de la escuela un lugar espectacular. Se nota el compromiso de los directivos. Una buena directora, un entorno que ayude, con una comunidad y un Estado que cumpla las cosas deberían mejorar. Vamos a poner todo para que no haya excusas. La sinergia positiva se contagia.

-¿La política le da atención real a la educación?

-Creo que hay un compromiso en lo discursivo, pero hay que ver si se materializa en la acción. En términos generales hay como emergentes por zona o región. Tiene que pasar a ser prioridad número uno en el país y hoy no lo es. Hoy no es prioridad. Veo buena voluntad en el Secretario de Educación, veremos en qué termina. En la provincia Cornejo ha hecho un cambio muy grande respecto a su primera gestión; lo dijo públicamente que la educación era su prioridad. El compromiso de las paritarias y otras cosas hablan de eso. Veremos cuáles son los pasos que damos. A pesar de la crisis que tenemos veo con optimismo moderado que hay ganas. Veremos a fin de año cómo se traducen esas ganas…

-¿Venís de un ejecutivo municipal que es más sencillo. Cómo transitás el cambio…

-No puedo decir que no sabía a dónde venía. Es cierto que es un sistema más lento. Tenemos muchos condicionantes que esperamos ir resolviendo.

-Como actor político, ¿te puede servir o pesar?

-Te lo voy a contestar a fin de año…creo que no hay término medio. O te va bien o mal. Esa consideración va a depender mucho de lo que podamos hacer en los primeros dos años. Queremos generar una percepción de que es prioridad del gobierno. Está todo encaminado para que se vea así y no tengamos condicionamiento presupuestario. Es una decisión política que le vaya bien a Educación y tener un menor impacto por los condicionantes nacionales. El panorama es mucho más difícil que lo que veíamos en diciembre. Tenemos que cumplir los mismos objetivos con un 30% de recursos.