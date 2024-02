Peronismo partido: lejos de Sergio Massa, Máximo Kirchner no invitó a Axel Kicillof a la reunión de este sábado y crece la tensión

Máximo Kirchner juntó a algunos integrantes del Consejo del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires aunque algunos ni siquiera pasaron muy cerca. La idea fue unificar la postura de la oposición contra el Gobierno anarco libertario de Javier Milei y mostrar una supuesta foto de unidad no que fue tal.

"Yo no lo invité", le dijo, seco, Máximo Kirchner cuando Victoria Tolosa Paz preguntó por qué no estaba el gobernador en el encuentro realizado este sábado en Cañuelas. Todos sabían la respuesta, pero nadie se animaba a contar que "el rey está desnudo".

Axel Kicillof, con la excusa de no ser parte del consejo partidario provincial, ni apareció por Cañuelas, por donde sí estuvieron la mayoría de sus funcionarios de gobierno, incluido Andrés "Cuervo" Larroque, Walter Correa y Gabriel Katopodis. Carlos Bianco, su ministro de Gobierno, no estuvo, siguiendo los pasos de su jefe y amigo.

Desde la gobernación, siguen sin hacerse demasiado problema de este tipo de situaciones. "Cada uno en su lugar. Todos felices", lo dicen porque, el jueves, Axel Kicillof se juntó con varios gobernadores en el PJ Nacional para iniciar el reordenamiento del partido y la sucesión de Alberto Fernández.

La de este sábado no puede considerarse una reunión partidaria típica. Hubo algunos raptos de pedidos de autocrítica, no profundizada por el hijo de los dos presidentes ni los más "pesados" de la mesa, pero sí sirvió para una foto en la que todos trataban de evitarle mayores incomodidades a Teresa García, la senadora provincial que sufrió una ruptura traumatológica que la tendrá varios meses con recuperación y que se mostró en silla de ruedas.

El expresidente de la Nación, por su parte, que volvió esta semana desde España, ya empezó a llamar a viejos amigos para avisarles que él no será un obstáculo ni hará nada contra la voluntad mayoritaria, pero que cree que si él fue culpable de la derrota, también lo es Máximo Kirchner por "el capricho con el que se movieron durante todo mi mandato". Su plan es "llevárselo puesto".

Quizás por eso fue que los presentes hicieron hincapié en que en la provincia de Buenos Aires la autocrítica era algo que pedían "desde sectores no muy representativos" porque "acá ganamos y ganamos bien. Recuperamos varias intendencias y ganamos otras que nunca nos imaginamos".

En la jornada de este sábado, Sergio Massa tenía planeado realizar su propio encuentro político con legisladores e intendentes. Nadie pudo precisar por qué el excandidato presidencial de Unión por la Patria levantó la reunión, que seguía en pie hasta que Máximo Kirchner convocó a la reunión pejotista en la que, por supuesto, no presentó ninguna renuncia ni puso fecha de vencimiento anticipado para su mandato.

Sin embargo, tanto el vacío y la retirada de su propio bloque de la sesión del martes pasado en la Cámara de Diputados bonaerense, más el airado reclamo de un encuentro de los intendentes del Frente Renovador con el gobernador, alteraron aún más la siempre tensa relación entre las partes integrantes de Unión por la Patria bonaerense. Luego de la visita de Axel Kicillof a San Martín, un funcionario con cargo provincial y domicilio en esta localidad, graficó: "Está re picante la situación con Sergio y con Máximo".

Sumergiéndose en el debate de este fin de semana sobre los fondos provinciales, que el gobierno nacional decidió no distribuir durante el inicio de su mandato, el documento sostiene que "es falso de falsedad absoluta la campaña que busca justificar el recorte sangriento de fondos a nuestra provincia, apelando a una supuesta discrecionalidad de la anterior administración nacional. Buenos Aires no es la casta. Es la provincia más grande y la que más riqueza produce. De todos modos, no se arroga superioridad alguna ni exige privilegios. Con 17 millones de habitantes recibe por coparticipación de impuestos solo el 22% y aporta el 39%".

En otro tramo del extenso documento, cumplieron con el ausente gobernador al recordar que "el 22 de octubre, el compañero gobernador Axel Kicillof fue reelecto con el 45% de los votos, sacándole una ventaja de 20 puntos a su inmediato competidor, demostración palmaria del apoyo contundente del electorado a sus gobernantes que defienden los intereses populares, que devuelven en obras los aportes impositivos de los contribuyentes y que administran con transparencia los recursos públicos. Además en el 2023 recuperamos los municipios de Suipacha, Ramallo, Lanús, Bragado, Rivadavia, Dolores, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Carmen de Patagones, Salliqueló, Tres Arroyos, Azul, Olavarría, La Plata, Brandsen y Chacabuco".