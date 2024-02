Confirmada la pelea, ahora Axel Kicillof no quiere que le vuelvan a decir que no

"No creo que Malena le vuelva a decir que no a Axel por segunda vez... La primera fue en la pasada gestión, cuando no quiso ser ministra de Minoridad y Género", reveló hoy una importantísima fuente de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires que negó que Malena Galmarini de Massa no fuera a asumir en el Grupo Banco Provincia, aunque nada puede ser certificado en el caldeado ambiente de hoy en el seno de Unión por la Patria bonaerense.

Sergio Massa, además, desactivó el congreso del Frente Renovador convocado para el sábado en Roque Pérez. Lo hizo por una cuestión logística, supuestamente, porque no podían llegar varios de los invitados. Lo postergó por una semana. Seguramente ya se había enterado que, como contraposición, Máximo Kirchner, que no reunía al Partido Justicialista bonaerense que preside desde antes de las elecciones pasadas, había pedido una reunión extraordinaria en Cañuelas, el mismo día.

Kicillof pareció no tomar nota de lo que pasó el martes en la Legislatura bonaerense, cuando los diputados del Frente Renovador, sin avisarle a las autoridades de la Cámara, faltaron a la reunión convocada por el propio oficialismo en la que se iba a empezar a determinar la composición de las otras autoridades del cuerpo. No hubo ningún acuerdo con las presidencias de las comisiones, fundamentalmente entre los miembros del oficialismo.

Claramente, el gobernador, cuanto más lejos de las cámaras de diputados y senadores esté, mejor. Y en esta sesión no había nada para tratar que tuviera alguna necesidad que saliera aprobado. "El mensaje no fue para nosotros", decían en la Residencia de la calle 6, entre 51 y 53.

Kicillof se mantiene al margen de lo que se opera a su alrededor

Un memorioso de las anécdotas provinciales de los últimos tiempos recuerda siempre que Malena Galmarini no había querido participar del proyecto provincial cuando fue convocada, entre otras cosas, porque "no quiero estar en un Gabinete en el que esté Sergio Berni". Bueno, para su tranquilidad, ahora no está, pero cada decisión del oficialismo está a tiro de revisión. Eran tiempos en los que la familia Massa - Galmarini creía que el exjefe de la Policía bonaerense había estado detrás del robo sufrido en la previa de las elecciones de 2013 en su domicilio de Tigre.

Si bien los amigos de Máximo Kirchner son por demás reservados, nadie duda que la decisión de convocar a una reunión partidaria tuvo como objetivo marcarle la cancha a su socio y aliado Massa ante un eventual brote de autonomía, algo que parece que está dispuesto a usufructuar el excandidato a presidente con el tiempo que tiene para pensar y armar. Cristina Fernández de Kirchner tampoco habría estado ausente en la toma de la decisión de la reunión de Cañuelas.

"Esta semana está claro que ella es la dueña del espacio y de los votos. Quizás alguno creyó que eran de otro", dijo, irónico, un incansable batallador en favor de Unión por la Patria. Algunos empezaron a pensar una supuesta independencia massista para el futuro inmediato, disgustado por no ser considerado un protagonista especial de la elección realizada en primera vuelta. "Estuvimos a tres puntos de ganar en ese momento", siguen recordando.

Para otros ansiosos, la reunión del hijo de los dos presidentes el sábado próximo no contendrá mayores novedades sobre su futuro como jefe del peronismo bonaerense ni tampoco se presume que irá a reclamarle a Kicillof que "suba a la militancia a la Gobernación", como lo había hecho en la previa de las elecciones de 2021. Las diferencias entre el convocante y los convocados son abismales, pero no habrá nada especial en este encuentro, aunque de eventualidades está llena la política argenta.

A partir del marzo, Massa trabajará para Greylock Capital Management, un fondo de inversiones de Estados Unidos que tuvo un rol activo en el año 2020 en la reestructuración de la deuda privada del país, según se encargaron de difundir oficialmente sus allegados. No le demandará estar más que períodos fuera del país ni tampoco alejarse de la cotidianeidad de la política doméstica, pero no es el mejor título para encarar una campaña ser parte de una firma de estas características.

Las próximas tensiones reaparecerán luego de la apertura de sesiones ordinarias en la que hablará el gobernador. Después de esta actividad protocolar se inician el año legislativo y aún no se definieron innumerables autoridades de ambas cámaras, donde se designan los empleados "necesarios" para funcionar y se empieza a discutir los miembros de los partidos políticos con representación parlamentaria, inclusive el oficialismo, designan en los organismos descentralizados y empresas estatales, Defensoría del Pueblo y Banco Provincia, entre otros casilleros.