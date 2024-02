"Lo hablamos en la Justicia": el mano a mano de Milei con Torres en las redes

Este viernes el presidente Javier Milei protagonizó un cruce en redes sociales con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, luego de que este amenazara con interrumpir la circulación de petróleo y gas al resto del país si el Ministerio de Economía de Nación "insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación" que le corresponde a la provincia.

Más allá de la respuesta oficial del Gobierno, a través de la cuenta Oficina del Presidente, Milei utilizó su cuenta personal de X para responderle a Torres.

"Hola Nachito y cómplices. Les paso algo del Código Penal. ARTICULO 194. - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años", posteó el presidente.

Minutos más tarde, el mandatario chubutense utilizó el mismo medio para seguir con la polémica: “Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias”.

“Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mí me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer”, sostuvo Torres.

De inmediato, Milei volvió a atacar: “Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia. De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side. ¡Ánimo! Ya aprenderás”.