El primer presidente del Inadi cruzó a Javier Milei y respaldó la continuidad del organismo

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este jueves que el Gobierno Nacional decidió "avanzar con el cierre definitivo" del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo como parte de la reducción de la estructura estatal decidida por el presidente Javier Milei. El Inadi es un organismo que tiene por objetivo erradicar la discriminación en todas sus formas, contando con un presidente, vicepresidente, directorio y consejo asesor con integrantes del Gobierno nacional y de organización civiles.

El Inadi tuvo once presidentes distintos, MDZ Radio 105.5 FM tomó contacto con Víctor Jorge Ramos, el primer presidente del organismo público que estuvo en el cargo desde el 5 de julio de 1995 hasta el 31 de marzo de 2000. El extitular opinó que "coincido en que el Inadi fue perdiendo el sentido original, hay que recuperarlo, pero no cerrarlo como lo propone Javier Milei".

Ramos contó el surgimiento del instituto: "El Inadi fue producto de los graves y terribles atentados que sufrió la Argentina de terrorismo en 1992 y 1994, en 1995 se crea el organismo por acuerdo general del Congreso de forma unánime para establecer la lucha contra los prejuicios, el tema del antisemitismo, el racismo, la xenofobia, entre otros. Era un fenómeno que estaba y está floreciendo en el mundo, y el Inadi fue un organismo en ese momento de gran prestigio internacional. Tuvimos premios tanto en Israel, Alemania y Estados Unidos por la iniciativa de vincular al Estado nacional y a organizaciones no gubernamentales en la lucha contra el racismo".

"No está bien cerrarlo. Lo que sí hay que mejorarlo, si hablan de que hay muchos empleados habrá que ver cómo adecuar la cantidad. Cuando lo dejé en el 2001 eran 35 empleados, ahora me dicen que hay 400. Todas las delegaciones que formé en el interior del país eran todos estudiantes de Derecho ad honorem. No quiero poner el énfasis en el tema del gasto, sino en la importancia política y cultural que tiene la lucha contra el racismo y la xenofobia. La discriminación que sufre la colectividad boliviana, paraguaya, los migrantes en Argentina es importantísimo. Pero claro, en los últimos años se fue sesgando hacia los temas de género, entonces perdió un poco el norte inicial", agregó haciendo mención a la importancia del organismo.

Sede del Inadi.

Además, aclaró que "el Inadi tiene una función, que ahora está desactivada, que es una unidad para la detección de criminales de guerra. En el Inadi, en su momento, detectamos la presencia de genocidas de la Segunda Guerra Mundial, pudimos hacer una deportación. El Inadi tiene amplias funciones, sobre todo culturales, aunque también penales y fue creado por ley, entonces no creo que se pueda disolver. A lo mejor Javier Milei hace un Decreto de Necesidad de Urgencia, pero no creo que pase la Cámara, no creo que lo voten".

Respecto a la efectividad del organismo público en cumplir sus objetivos, comentó: "La discriminación y el racismo son una enfermedad del ser humano, o una ideología en algunos casos. Lo que nosotros hemos logrado es instalar el tema, en Argentina no se hablaba de discriminación. Por ejemplo, la palabra mogólico que dijo Javier Milei el otro día, es repudiada por toda la sociedad, o sea hay un respeto hacia la discapacidad muy grande. Las palabras generan violencia, entonces creo que el Inadi lo que ha hecho es instalar el tema de la discriminación a los principios del 2000. Hay una conciencia muy grande en la sociedad argentina sobre la no discriminación. El Inadi cumplió el rol de avanzar en esa lucha cultural".

