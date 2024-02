A dónde enviaron realmente el busto de Néstor Kirchner que Victoria Villarruel hizo sacar del Senado

En la liturgia peronista, los objetos que refieren a líderes fallecidos suelen ser materia de dispuesta. De Eva Perón se robaron nada más ni nada menos que su cuerpo, o la conocida historia de las manos de Juan Domingo Perón. En este caso, bloque de Unión por la Patria en el Senado puso el grito en el cielo cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel retiró el busto del expresidente Néstor Kirchner del Salón de las Provincias.

"Fue orden mía retirarlo. No fue senador, ni vicepresidente y yo no soy su viuda. No hace falta que esté en un lugar de privilegio obstaculizando y discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus expresidentes", señaló Villarruel en declaraciones a la prensa acreditada luego de la sesión preparatoria en la que se definieron las autoridades.

En el recinto, la titular del Senado aseguró que al busto de Néstor Kirchner "lo mandaron al archivo". Sin embargo, fuentes parlamentarias informaron a MDZ que la imagen en bronce del expresidente realmente se encuentra en las oficinas del bloque que preside José Mayans en el Senado, y no en el archivo.

Una vez que llegó a esas oficinas los distintos senadores de la oposición comenzaron fotografiarse con el busto. Uno de ellos fue Mariano Recalde que subió una foto a Instagram con la figura del expresidente de fondo.

Mariano Recalde en las oficinas de Unión por la Patria con el busto de Néstor Kirchner.

En el lugar donde estaba el busto ahora hay una bandera argentina. Esto es en el Salón de las Provincias, donde hay un mástil con la bandera de cada una de las 24 provincias argentinas.

La falta del busto lo advirtió primero el titular del interbloque Unión por la Patria (UP) en el Senado, José Mayns, durante la sesión de este viernes. Luego de la sesión, la vice confirmó en declaraciones a la prensa que esto fue así por orden suya.

"¿Dónde está el busto de Néstor Kirchner?", preguntó Mayans en el recinto y Villarruel contestó: "En el archivo, les avisamos que se iba a sacar. Usted está para conducir el debate, no puede responder".