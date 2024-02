Matías Lammens podría estar nuevamente frente a la Justicia: por qué

El procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, recomendó a la Corte Suprema de Justicia que reabra una causa contra Matías Lammens, el exministro de Turismo y Deportes y expresidente del club de fútbol San Lorenzo de Almagro, "apropiación indebida de recursos de la social". A pesar del consejo, el dictamen no es vinculante y la Corte no tiene plazos para resolver el planteo de la reapertura de la investigación.

Lammens fue procesado por la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico porque siendo presidente de San Lorenzo habría incurrido en la "presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social correspondientes a diciembre de 2016".

A pesar de ello, la Cámara de Casación revirtió por mayoría la decisión y resolvió el sobreseimiento cuando Lammens ya se desempeñaba como ministro en el Gobierno del expresidente Alberto Fernández. Ese fallo "consideró que la situación de los aportes retenidos a los dependientes había sido regularizada de manera espontánea, y resultaba entonces aplicable la exención de responsabilidad".

La Fiscalía, ante la Cámara de Casación, apeló el sobreseimiento y es por ello que la causa llegó a la Corte Suprema, que le pidió criterio al procurador Casal: "Entiendo que la sentencia apelada carece de sustento suficiente para ser considerada como un acto jurisdiccional válido, y merece ser descalificada en los términos de la doctrina de la arbitrariedad", sostuvo el funcionario interino.

Complicado, la Corte podría reabrir una causa contra Lammens.

El dictamen no es vinculante y la Corte no tiene plazos establecidos para resolver el planteo de reapertura de la investigación contra el ex ministro.