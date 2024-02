Moretti dijo que San Lorenzo es el tercer grande y dio sus argumentos: “Es el club que más…”

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, comenzó a ponerle pimienta al clásico que se avecina. Durante la jornada de este lunes, el mandamás del Ciclón enfrentó los micrófonos de ESPN y aseguró que: "Es un clásico muy importante, barrial. Para mí Boca es más importante como clásico, pero bueno, hay que darle la importancia del caso".

Inmediatamente, por el mismo medio, recibió la respuesta de David Garzón, el máximo directivo de la institución quemera: "No lo he escuchado. Con todo este lío que tuve hasta recién, no lo he escuchado. Me sorprendió un poco, pero bueno, son opiniones. Si hablamos de clásico barrial, yo lo veo más clásico de Riestra que de Boca".

Mirá el video

Pero esto no terminó ahí. Durante la tarde de este martes, Moretti dijo presente en la pantalla de TyC Sports y duplicó la apuesta. El presidente del Cuervo aseguró que su equipo es el tercer grande de nuestro país y no tuvo problema en dar sus argumentos al respecto de su postura.

Para comenzar, manifestó: "San Lorenzo es el tercer equipo más grande en cuanto a venta de entradas según las recaudaciones. Es el tercer equipo en las suma de puntos, es el equipo que más veces ganó en la cancha de Boca, incluso más que River. Es un equipo con mucha historia, es a nivel nacional".

"Somos el equipo que más peñas tiene en el interior del país. Tenemos 3.000 socios en Córdoba y 2.000 en Santa Fe. San Lorenzo es muy grande. Es el tercer grande, sin lugar a dudas. Es un dato, no opinión", sentenció Moretti, a días de su visita a Huracán.