Inseguridad: el lapidario análisis de un referente del oficialismo en Mendoza

Una serie de hechos de inseguridad por enfrentamientos entre bandas enciende las alarmas en Mendoza, una provincia que veía la problemática como algo ajeno y que empieza a generar preocupación.

“Si no le prestamos especial atención a este tema, podemos ser Rosario”, advirtió Enrique Thomas en referencia al narcotráfico. El diputado provincial, exsecretario de Gestión Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, analizó con inquietud lo que está sucediendo en la provincia, en una entrevista brindada a MDZ Radio 105.5 FM.

Thomas adelantó que “el lunes vamos a tener una revisión de todos los proyectos de seguridad que están, algunos buenos y otros no tanto, y me voy a juntar con la ministra Rus y su equipo a repasar, de esos proyectos que están, reactivarlos, discutirlos, porque el ámbito para hacerlo es la Legislatura provincial”.

“Los mendocinos nos debemos un debate muy profundo sobre este tema”, se sinceró.

Enrique Thomas, en el estudio de MDZ Radio.

Respecto de los últimos y preocupantes hechos de inseguridad y “ajuste”, Thomas opinó que “el motivo fundamental de todo esto es la droga, el narcotráfico. Y la provincia que diga que está libre de este flagelo se equivoca”.

“Hace un mes la ministra Bullrich detalló que el mayor ingreso de drogas en la Argentina hoy se da por Los Libertadores, por esta provincia”, señaló y reconoció que “es un problema muy grave”.

“Los tiroteos, barrios que se ponen muy complicados, tienen que ver con la guerra entre bandas por la comercialización de la droga”, añadió.

Thomas recordó su paso por el Ministerio de Seguridad: “Hablábamos que los grandes narcotraficantes no generan violencia porque no les conviene. La violencia se genera en las partes más bajas, en el soldadito. Hay que actuar rápidamente sobre eso, no pensar que esos jóvenes van a dejar el negocio y mucho menos liberar la zona”.

Además, reconoció que para avanzar en solucionar esta problemática se requiere “un respaldo irrestricto a las fuerzas de seguridad. Cuando un policía, un gendarme, no se siente respaldado, no va a actuar, porque le resulta mucho más práctico hacerse el distraído”.

“Hay mucho perjuicio, y en la época del kirchnerismo más todavía, a cualquier uniformado”, disparó.

Finalmente, Thomas aseguró que el cambio en la seguridad viene “por la tecnología”.

