Alfredo Cornejo afirmó que la educación será prioridad y prometió incentivos a docentes

El gobernador Alfredo Cornejo lanzó este viernes los lineamientos pedagógico-políticos para el Ciclo Lectivo 2024. Durante un acto que se desarrolló en San Rafael, el mandatario provincial aseguró que en el área de educación será donde pondrá "más exigencia" durante su gestión y destacó que ese ha sido el objetivo de crear un “superministerio”.

El acto se desarrolló en el Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo Bufano” de San Rafael y contó también con la presencia del ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; la vicegobernadora Hebe Casado y los intendentes del sureño departamento, Omar Félix y de General Alvear, Alejandro Molero.

El mandatario provincial comenzó remarcando que los avances en materia educativa de los últimos años se deben a una tarea colaborativa de todo el sistema que incluye a las supervisiones, los directivos, los docentes y los no docentes y afirmó que se trata “un proceso que se destaca en la Argentina”.

Para la próxima etapa de gobierno, Cornejo resaltó que “el trabajo que nos espera es enorme” y convocó a todos a seguir mejorando el sistema: “Ya hemos dado los pasos de orden y hemos concretado realizaciones. Ahora debemos enfocarnos en dar el salto de calidad en nuestra educación”.

A su vez, señaló que desde el Gobierno provincial se ha planteado un esquema nuevo donde el desempeño escolar de la Dirección General de Escuelas está fortalecido por un ministerio que reúne las competencias de infraestructura, cultura y acción social, con todas sus instancias de protección de la niñez y la adolescencia, tal como está conformado hoy el ministerio que comanda García Zalazar.

“No es sólo un organigrama nuevo, sino el compromiso de gestionar áreas desde el sistema escolar que son vitales para que el conjunto funcione”, aseguró Cornejo y agregó: “No es lo mismo tener las riendas que recurrir a otros ministerios”.

En este sentido, resaltó que “el superministerio es Educación y es ahí donde estará puesta mi mirada más exigente en estos cuatro años y sé que sólo podré tener éxito trabajando con ustedes”. De esta manera resaltó que la educación será una de las prioridades de su segunda temporada al frente del Ejecutivo provincial.

El gobernador sostuvo que es importante reconocer que “los maestros son quienes están en el aula y cumplen un papel fundamental en la educación” y advirtió que es necesario que se brinden “incentivos económicos y de progreso para el personal docente”.

No obstante, hizo referencia a la compleja situación social y económica que atraviesa el país y dijo que “sabemos que no se resuelve con discursos y con demagogia, sino con que el Gobierno Nacional logre tener resultados económicos que frenen el deterioro social y económico de los ingresos”, aclarando que esas herramientas no las tienen el Gobierno Provincial ni las comunas”.

“Ustedes entendieron el desafío y lo protagonizaron, con lo cual debo empezar por agradecer el esfuerzo, porque sé que no siempre ha sido fácil. Problemas tenemos de sobra y a veces, nos faltan las herramientas para enfrentarlos”, manifestó dirigiéndose a los docentes.

En esta línea, el mandatario provincial destacó la importancia de poner a la educación como prioridad, a pesar de los problemas económicos y de infraestructura.