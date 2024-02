El picante mensaje de un deportista olímpico que bancó a Javier Milei y ahora critica su gestión

El remero argentino Ariel Suárez, quien supo ser finalista olímpico y del mundo, y campeón panamericano representando al país, fue crítico con la gestión del presidente Javier Milei en materia deportiva, luego de haber festejado su llegada al Gobierno y la salida de Alberto Fernández.

En sus redes sociales, el deportista olímpico destacó en esta oportunidad: "Así esta el estado del deporte nacional hoy sin conducción y a la deriva. No hay plata pero tampoco hay intención de gestión. Sólo les interesa la Sociedad Anónima en los clubes de fútbol y no el deporte olímpico. Muy triste todo".

Al mismo tiempo, se dirigió concretamente al jefe de Estado y manifestó: "Comprendo que no hay plata @JMilei, pero no entiendo y, siento, que es una falta de respeto a todo el deporte nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir. Falta hasta el sub secretario en deportes. No todo es “SAD” hay un deporte olímpico ahí afuera".

Más allá de sus logros como deportista, Ariel Suárez apareció en escena con fuertes críticas al Gobierno de Alberto Fernández, cuando incluso desobedeció las órdenes del presidente en cuarentena, durante la pandemia, y se entrenó en el Delta con su bote.

Días después, reapareció con mensajes contra Alberto luego de conocerse la noticia de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos. "Señor @alferdez quiero contarle que no fue culpa mía el salir a remar, fue mi bote el culpable que quería refrescarse y mojarse en nuestro hermoso Delta. Lamento hacerle caso a mi bote", había declarado en forma irónica.

Después, con el triunfo de Javier Milei ante Sergio Massa en el balotaje, el deportista festejó en redes sociales: "Ante todo: Viva la Libertad, carajo! Orgulloso de tener los huevos que ninguno tuvo para luchar por nuestra libertad y por todos los deportes. Te vas, Alberto Fernández", escribió el 9 de diciembre en sus redes.

¿El primer arrepentido?