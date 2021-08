El remero Ariel Suárez, sancionado por entrenar en cuarentena, destruyó a Alberto Fernández por el cumpleaños de Fabiola Yañez

El remero Ariel Suárez, quien ostenta el récord en cantidad de medallas panamericanas con nueve en total (cuatro de ellas doradas), fue noticia el año pasado cuando la Prefectura le labró un acta por salir a entrenar cuando no estaba permitido ya que regía en nuestro país la cuarentena para frenar el avance del coronavirus, y ahora se metió en la polémica por el festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez.

Tras filtrarse una foto del festejo realizado en la quinta de Olivos, el cual tuvo lugar el 14 de julio de 2020 cuando aún regían las restricciones, sobre todo en el AMBA ya que algunas provincias ya habían comenzado a abrir algunas actividades, Suárez aprovechó para cargar nuevamente contra el presidente Alberto Fernández.

Es que el primer mandatario habló hoy durante un acto en Olavarría y aprovechó para dar una explicación de lo sucedido: "El 14 de julio del año pasado, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho; definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento".

Señor @alferdez quiero contarle que no fue culpa mía el salir a remar, fue mi Bote el culpable que quería refrescarse y mojarse en nuestro hermoso Delta.

Antes del discurso presidencial, el remero ya se había expresado sobre la expectativa del mismo: "Esperando que tenga valores y dé la cara. Que nos explique sin mentiras por qué nos faltó el respeto. Somos 44 millones de argentinos esperando su mensaje".