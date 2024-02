Victoria Villarruel se metió en el conflicto entre Javier Milei y Lali Espósito: qué dijo la vicepresidenta

La vicepresidenta Victoria Villarruel respaldó al presidente Javier Milei en su discusión con Lali Espósito y aseguró que "el adoctrinamiento en la educación viola los derechos humanos de los niños", por lo cual "ningún adulto puede utilizar su posición de superioridad como docente para influir, adoctrinar o ideologizar".



"El adoctrinamiento en la Educación viola los DDHH de los niños y adolescentes protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Argentina en 1990 y con rango constitucional desde 1994", indicó Victoria Villarruel en su cuenta de la red social X, donde compartió el posteo que había realizado el presidente titulado "Desarmando el Gramsci cultural".



La vicepresidenta remarcó que "ningún adulto puede utilizar su posición de superioridad como docente para influir, adoctrinar o ideologizar menores de edad".



"Esta es una de las problemáticas que han sido responsables de que tantos jóvenes crean que violar la ley es un derecho", aseveró.

El presidente retomó este viernes su discusión con Lali Espósito y aseguró que "el problema no es una actriz", sino con "la arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos".



"Bueno, nosotros venimos a terminar con eso. Sin embargo, muchos no la ven y no pueden disfrutar de esta clase aplicada", afirmó el jefe de Estado en su cuenta de X.



Javier Milei aseguró en el texto que "la raíz del problema argentino no es político o económico sino moral" y "tiene como consecuencias el cinismo político y la decadencia económica, este sistema está podrido y por dónde se lo toca sale pus, mucha pus, muchísima".



El mandatario retomó al teórico marxista italiano ya fallecido Antonio Gramsci y aseguró que el político indicaba en sus escritos que "para implantar el socialismo era necesario introducirlo desde la educación, la cultura y los medios de comunicación".