En medio del descontrol de Anses, vandalizaron una oficina donde iba a asumir una nueva autoridad

En la madrugada de hoy, a las 5 aproximadamente, la oficina de la Anses ubicada justo frente al edificio municipal de Tres de Febrero, donde hace décadas funcionaba el lugar de encuentro de la política, el bar El Acuerdo, intrusos no reconocidos ingresaron aprovechando que el policía federal que debía custodiar el organismo había salido increíblemente para “ir al cajero”, según revelaron empleados de la delegación.

Tres de Febrero es uno de los lugares donde más oficinas de este organismo tiene en el Conurbano, con cuatro lugares distribuidos en su corto y estrecho territorio. Ahí, La Cámpora puso todo el empeño para disputarle a Diego Valenzuela el territorio, pero no le alcanzó. En la última apertura realizada antes que termine el mandato de Unión por la Patria, en Loma Hermosa, hoy revisten funciones los antiguos jefes de las cuatro UDAI y otras que dependían en la Regional San Martín.

El robo de la UDAI de Caseros es por demás extraño. Nunca se había experimentado una situación similar en ninguna de las oficinas públicas de este organismo, pero la causalidad hizo que este acto delictivo se dio el mismo día que asumía la nueva autoridad, propuesta al Gobierno nacional por Valenzuela, uno de los aliados en la Provincia del anarco libertario Javier Milei.

El intendente de Tres de Febrero, quien tenía muy buena sintonía con el exdirector ejecutivo de la Anses, el despedido Osvaldo Giordano, seguramente conseguirá que las otras tres UDAI tengan una persona de su confianza al frente. La relación con el presidente es personal y surgió en las épocas que ambos eran compañeros de estudios universitarios.

A dos meses de gobierno, el Anses no arrancó a funcionar

Este dato policial es la novedad de una semana donde el área social, de la que depende la Anses, siguió generando otras novedades más preocupantes, como la salida de Pablo Rodrigué y Agustín Sánchez Sorondo de la administración del Ministerio de Desarrollo a cargo de Pablo De la Torre. Su subsecretario es Rodrigo Eybar, exfuncionario de Valenzuela y concejal electo como cabeza de lista, el primero en la línea de sucesión.

Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, aceptó el pedido de De la Torre de renunciar a los dos funcionarios con los que estaba en desacuerdo por la manera que pretendían reparar las demoras que existen en la asistencia a los comedores sociales. Tanto Rodrigué como Sanchez Sorondo pretendían volver a darle plata a los movimientos sociales hasta que se destrabara la cuestión presupuestaria.

“Si el año pasado le era muy difícil realizar licitaciones y contrataciones con una inflación del 6%, imagínate ahora con más de 20%”, coinciden varios especialistas en la materia social. “Todo bien, pero hoy no tenemos ni una cosa ni la otra. Si por lo menos enviaran el dinero, 'las doñas' de los comedores pueden hacer algo mejor de lo que tienen ahora. Piden fiado, compran y dejan debiendo, pero llevan la comida a los comedores barriales. Así no hay nada. Por lo menos hasta que esto se estabilice”, explica un miembro racional del movimiento piquetero que no quiere hablar en on para no quedar “marcado” por sus compañeros de lucha.

Durante el día de ayer se multiplicaron las versiones sobre los reemplazantes de Giordano al frente del organismo de prestaciones asistenciales, pero aún no hubo ninguna confirmación al respecto.